Mladí čelí nejistotě a beznaději, psychických problémů prudce přibývá

Výzkum týmu The Lancet Psychiatry vedl výkonný ředitel australského střediska Orygen Centre of Excellence in Youth Mental Health, profesor Patrick McGorry. Tento odborník v oblasti psychiatrie uvedl, že jde v současnosti „o nejzávažnější problém veřejného zdraví“.

„Kdyby ke stejně rychlému zhoršování zdravotního stavu docházelo v jakékoli jiné oblasti zdravotnictví, jako je cukrovka nebo rakovina, vlády by začaly přijímat dramatická opatření,“ řekl McGorry. Závažnost ukazuje mimo jiné statistika sebevražd – ty jsou nejčastější příčinou úmrtí osob ve věku 15 až 44 let v Austrálii, 15 až 19 let na Novém Zélandu a 15 až 39 let v Indii.

Bezprecedentní výzvy

Zpráva uvádí, že zatímco duševní choroby představují nejméně 45 procent veškerých nemocí u lidí ve věku od deseti do 24 let, na duševní zdravotní péči jsou věnována pouze dvě procenta celosvětových rozpočtů na zdravotnictví. A dokonce i v nejbohatších zemích světa je pokryta méně než polovina této potřeby, uvádí zpráva.

Podle McGorryho jsou postoje společnosti vůči mladým lidem a jejich potřebám často rozpolcené. „Jsme svědky velké roztříštěnosti společnosti, která je ve skutečnosti způsobena ekonomickou teorií neoliberalismu, kde je vše zbožím,“ upozornil. Globální důraz na individualismus a konkurenci podle něj ničí sociální vazby, podkopává veřejné blaho a služby, a posiluje postavení škodlivých průmyslových odvětví a korporací.