Dětská psychiatrie přes videochat se zadrhla

„Pro poskytování služby je potřeba absolvovat kurz na IPVZ. Tento byl vypsán pouze jeden, kterého jsem se v daném termínu nemohla zúčastnit. Po urgencích byl vypsán další na konec září 2024, na který jsem přihlášena a budu následně distanční kontakt využívat,“ sdělila psychiatrička Dana Skřontová.

Provozovatel kurzů se brání tím, že se sami lékaři dostatečně nezajímají. „S Asociací dětské a dorostové psychiatrie bylo předem domluveno, že další termín kurzu bude vypsán až dle případného zájmu ze strany cílové skupiny. Pokud jde o konkrétní kurz Distanční kontakt v pedopsychiatrii, tak ve vypsaném termínu ještě nejsou zcela naplněné kapacity ze strany zájemců o kurz, což lze mimo jiné přičíst i právě probíhajícímu období dovolených a také tomu, že část lékařů tento kurz absolvovala předběžně již na podzim 2023,“ vysvětlil mluvčí IPVZ Jan Brodský.

Ne každý dětský psychiatr se ale pro telemedicínu rozhodne. Zatímco někteří dávají přednost osobnímu kontaktu s pacientem, jiní o novince letošního roku dosud neví. „Tento úkon nevyužívám, protože jsem nevěděla, že ho pojišťovny proplácí. Potřebný kurz jsem neabsolvovala, ale měla bych o něj zájem. Velmi by mi to ulehčilo. Hlavně v případě akutních zhoršení jako třeba pokus o sebevraždu je prakticky nenahraditelný,“ popsala psychiatrička Milada Radosová.

Potřebujeme podporu, říkají psychiatři

Ministerstvo zdravotnictví nízké využívání telemedicíny zatím nevidí jako problém. „Obecně lze konstatovat, že nízké využití nového výkonu v prvních měsících je poměrně běžné. Na možnost nové formy je nutné si zvyknout jak ze strany lékařů, tak ze strany pacientů,“ tvrdí mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.

O možnosti využití distančního kontaktu v dětské psychiatrii se zasadila ADDP. „Bohužel se však dostáváme do situace, kdy tyto námi vydobyté změny jsou vnímány jako to hlavní, co má oboru pomoci. Tak to ale není, bez adekvátní podpory ze strany ministerstva zdravotnictví – a té se nám dlouhodobě nedostává – se ze současné kolapsové situace nedostaneme,“ podotkl primář dětského oddělení v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod a předseda ADDP Tomáš Havelka.

Distanční kontakt psychiatra s dětským pacientem je nově zařazen do úhradové vyhlášky od začátku roku 2024. Je na samotném ošetřujícím lékaři, zda se rozhodne distanční kontakt využít. Jediné omezení spočívá v tom, že se nesmí jednat o první prohlídku pacienta. Služba může sloužit například ke konzultacím o náhlém zhoršení zdravotního stavu pacienta, účinku medikace nebo při akutní krizové intervenci.