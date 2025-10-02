Sněmovní volby začaly z důvodu časového posunu nejprve na americkém kontinentu. Jako první mají možnost volit od 19. hodiny středoevropského letního času Češi na zastupitelských úřadech v Brazílii a v Argentině. O hodinu později začne hlasování na Kubě a na východním pobřeží Spojených států a Kanady. Češi v Americe si letos vybírají mezi středočeskými kandidáty, stejně jako při sněmovních volbách před osmi lety.
Čechům se otevřely volební místnosti na americkém kontinentu
Volební místnosti na americkém kontinentu budou ve čtvrtek otevřeny od 14:00 do 21:00 místního času a ve stejném časovém rozmezí budou otevřeny ještě v pátek 3. října, kdy začnou i volby ve zbytku světa včetně Česka. V tuzemsku se bude hlasovat kromě pátku také v sobotu 4. října do čtrnácté hodiny.
Poprvé budou voliči v rámci korespondenční formy hlasování vybírat kandidáty ze čtyř nejlidnatějších regionů. V nejzápadnějších evropských státech budou voliči vybírat z moravskoslezských kandidátů, ve zbytku Evropy včetně Kypru, Turecka a Ruska z jihomoravských adeptů na poslanecký mandát. Češi na zbývajících kontinentech vybírají z pražských kandidátek.
Možnost ovlivnit složení dolní parlamentní komory mají čeští občané, kteří trvale žijí nebo jen dočasně pobývají v cizině kvůli práci, studiu či rekreaci.
K volbám v zahraničí se zapsalo do voličských seznamů více než 27 500 Čechů, z nichž zhruba jedenáct tisíc písemně požádalo o volbu poštou. Počet voličů v zahraničí se ale podobně jako při minulých volbách zvýší o ty, kteří přijdou hlasovat s voličským průkazem.
Při sněmovních volbách v roce 2021 přišlo v cizině volit na zastupitelské úřady přes 70 procent z téměř devatenácti tisíc zapsaných voličů. Konkrétně na 111 ambasádách hlasovalo 13 236 lidí, což odpovídá počtu obyvatel menšího města.