Čechům se otevřely volební místnosti na americkém kontinentu


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Sněmovní volby začaly z důvodu časového posunu nejprve na americkém kontinentu. Jako první mají možnost volit od 19. hodiny středoevropského letního času Češi na zastupitelských úřadech v Brazílii a v Argentině. O hodinu později začne hlasování na Kubě a na východním pobřeží Spojených států a Kanady. Češi v Americe si letos vybírají mezi středočeskými kandidáty, stejně jako při sněmovních volbách před osmi lety.

Volební místnosti na americkém kontinentu budou ve čtvrtek otevřeny od 14:00 do 21:00 místního času a ve stejném časovém rozmezí budou otevřeny ještě v pátek 3. října, kdy začnou i volby ve zbytku světa včetně Česka. V tuzemsku se bude hlasovat kromě pátku také v sobotu 4. října do čtrnácté hodiny.

Poprvé budou voliči v rámci korespondenční formy hlasování vybírat kandidáty ze čtyř nejlidnatějších regionů. V nejzápadnějších evropských státech budou voliči vybírat z moravskoslezských kandidátů, ve zbytku Evropy včetně Kypru, Turecka a Ruska z jihomoravských adeptů na poslanecký mandát. Češi na zbývajících kontinentech vybírají z pražských kandidátek.

Ilustrační foto

Možnost ovlivnit složení dolní parlamentní komory mají čeští občané, kteří trvale žijí nebo jen dočasně pobývají v cizině kvůli práci, studiu či rekreaci.

K volbám v zahraničí se zapsalo do voličských seznamů více než 27 500 Čechů, z nichž zhruba jedenáct tisíc písemně požádalo o volbu poštou. Počet voličů v zahraničí se ale podobně jako při minulých volbách zvýší o ty, kteří přijdou hlasovat s voličským průkazem.

Při sněmovních volbách v roce 2021 přišlo v cizině volit na zastupitelské úřady přes 70 procent z téměř devatenácti tisíc zapsaných voličů. Konkrétně na 111 ambasádách hlasovalo 13 236 lidí, což odpovídá počtu obyvatel menšího města.

