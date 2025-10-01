Volby do sněmovny jsou už za dva dny. Ve středu mohli lidé naposledy požádat o voličský průkaz – podle oslovených radnic byl zájem větší než před čtyřmi lety. Strany a hnutí mezitím dál přesvědčují voliče. Ty v úterý večer mimořádně projevem oslovil i prezident Petr Pavel. Obyvatele vyzval k tomu, aby se voleb zúčastnili. Chce také, aby vznikla stabilní a kompetentní vláda. Politici z většiny slova hlavy státu ocenili anebo řekli, že je respektují. Hnutí SPD a Stačilo! naopak v projevu vidí snahu ovlivnit výsledky ve prospěch vládních stran.
Volební přípravy i kampaně vrcholí
Napříč republikou se v pátek otevře 14 711 volebních okrsků. Většina obcí má jen jeden, a tedy jednu urnu. Naopak nejvíce míst pro odevzdání hlasu nabízí Praha – přes sto třicet.