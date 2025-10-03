V pátek 3. října ve 14:00 se po celém Česku otevřou volební místnosti. Občané budou moci začít volit své zástupce v Poslanecké sněmovně. Místnosti se zavřou ve 22:00, v sobotu pak budou otevřené od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební místnosti v Česku otevřou ve 14 hodin
Volební lístky pro volby do Poslanecké sněmovny měl obdržet každý oprávněný volič nejpozději 30. září 2025, a to na adresu svého trvalého pobytu. V případě, že volič lístky neobdržel nebo si je zapomene do volební místnosti přinést, může je získat i přímo na místě.
Po příchodu do volební místnosti se musí volič prokázat platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Nově se lze také prokázat elektronickou občankou v mobilním telefonu.
Po ověření totožnosti obdrží volič od člena volební komise úřední obálku opatřenou razítkem. S úřední obálkou a sadou hlasovacích lístků se odebere za plentu, kde může hlasovací lístek upravit kroužkováním. Následně úřední obálku s hlasem vhodí do volební urny.
Do úřední obálky může volič vložit pouze jeden hlasovací lístek. Neplatnost může hrozit také v případě poškození volebního lístku nebo jeho přetržení.
Kdo chce volit jinde než v místě svého trvalého bydliště, musí s sebou mít voličský průkaz.
Volit mohou i čeští občané v zahraničí. Ti na americkém kontinentu mají tuto možnost od čtvrtečního večera SELČ, ti v Asii od pátečního rána SELČ. Letos poprvé mohou využít i možnost korespondenčního hlasování.