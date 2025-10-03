Lidé mají po otevření volebních místností problémy s využitím eDokladů. V některých případech nelze doklad v mobilu aktualizovat a u voleb použít. Voliči se tak musí prokázat klasickým průkazem totožnosti, tedy kartičkou občanského průkazu nebo pasem. Na odstranění problému Digitální a informační agentura pracuje.
Někteří voliči mají problémy s využitím eDokladů
Pomocí eDokladu lidé mohou letos volit poprvé. Doklad musí být dle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami.
„Problém mají pouze ti, kteří se pokusili aktualizovat doklad až v posledních jedné až dvou hodinách. Ti, kteří mají doklad aktualizovaný (zelený štítek), mohou eDoklady použít,“ uvedl mluvčí agentury Jakub Palata.
Výpadky systému zaznamenali ve volebních místnostech například v Praze 4 nebo Praze 2. „Problémy jsme zaznamenali i my. Systém je přetížený, opakovaně chvílemi nefunguje například aktualizace údajů,“ sdělila mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová. V Praze 6 problémy podle mluvčího Marka Zemana radnice nezaregistrovala.