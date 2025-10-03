Někteří voliči mají problémy s využitím eDokladů


3. 10. 2025Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Lidé mají po otevření volebních místností problémy s využitím eDokladů. V některých případech nelze doklad v mobilu aktualizovat a u voleb použít. Voliči se tak musí prokázat klasickým průkazem totožnosti, tedy kartičkou občanského průkazu nebo pasem. Na odstranění problému Digitální a informační agentura pracuje.

Pomocí eDokladu lidé mohou letos volit poprvé. Doklad musí být dle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami.

„Problém mají pouze ti, kteří se pokusili aktualizovat doklad až v posledních jedné až dvou hodinách. Ti, kteří mají doklad aktualizovaný (zelený štítek), mohou eDoklady použít,“ uvedl mluvčí agentury Jakub Palata.

Výpadky systému zaznamenali ve volebních místnostech například v Praze 4 nebo Praze 2. „Problémy jsme zaznamenali i my. Systém je přetížený, opakovaně chvílemi nefunguje například aktualizace údajů,“ sdělila mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová. V Praze 6 problémy podle mluvčího Marka Zemana radnice nezaregistrovala.

