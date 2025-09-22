V pátek 3. října a v sobotu 4. října 2025 budou moci lidé volit své zástupce v Poslanecké sněmovně. Obsazovat se bude dvě stě křesel dolní komory českého parlamentu. Letos budou navíc moci poprvé hlasovat Češi dlouhodobě žijící v zahraničí korespondenční cestou. Na co nezapomenout a jak správně odevzdat lístek? Web ČT24 přináší všechny potřebné informace k úspěšnému hlasování.
PŘEHLEDNĚ: Vše, co potřebujete vědět o volbách do Poslanecké sněmovny
Kdy se volí?
Oprávnění voliči mohou odevzdat svůj hlas v pátek 3. října 2025 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 4. října 2025 od 8:00 do 14:00 hodin.
Kdo může volit?
O novém složení Poslanecké sněmovny může rozhodovat český občan, který nejpozději 4. října 2025 dosáhne věku osmnáct let. Podmínkou je, že nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Volič musí být přihlášen k trvalému pobytu v České republice nebo musí mít voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem. Zároveň může hlasovat, jen pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže).
Korespondenčně může volit český občan, který dosáhl věku osmnáct let a který je zapsán na zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě v zemi, ve které žije (viz níže).
Kdy přijdou hlasovací lístky?
Volební lístky pro volby do Poslanecké sněmovny obdrží každý oprávněný volič nejpozději 30. září 2025, a to na adresu svého trvalého pobytu. Pokud volič neobdrží volební lístky ani tři dny před dnem konání voleb, může se obrátit na svoji radnici.
V případě, že volič lístky neobdrží nebo si je zapomene do volební místnosti přinést, může je získat i přímo na místě. Tam také budou viditelně zveřejněny vzorové hlasovací lístky.
Jak volit?
Po příchodu do volební místnosti se musí volič prokázat platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Nově se lze také prokázat elektronickou občankou v mobilním telefonu. Volič by si měl před příchodem zkontrolovat platnost svého dokladu, protože s prošlým či jinak neplatným dokladem totožnosti volit nemůže.
Po ověření totožnosti obdrží volič od člena volební komise úřední obálku opatřenou razítkem. Každý může v tuto chvíli také požádat o novou sadu hlasovacích lístků, pokud si nepřinesl vlastní.
S úřední obálkou a sadou hlasovacích lístků se každý volič odebere za plentu, kde může hlasovací lístek upravit kroužkováním (viz níže) a následně jej vložit do oficiální obálky. Za plentou by ve stejnou chvíli měl být pouze jeden volič. Za plentu je nutné jít i v případě, že si volič předpřipravil hlasovací lístek doma. Následně úřední obálku s hlasem vhodí do volební urny.
Každý volič musí hlasovat osobně, k volbě nelze nikoho zplnomocnit. Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů je možné se předem obrátit na obecní úřad a požádat o možnost hlasovat do přenosné volební schránky – členové volební komise pak přijdou za takovým voličem přímo domů. Ve dnech konání voleb se mohou lidé s touto žádostí obrátit i přímo na okrskovou volební komisi.
V případě, že volič do volební místnosti dorazí, ale nemůže kvůli svému tělesnému omezení například sám číst, psát či vybrat volební lístek, může s ním za plentu vejít i někdo druhý.
Jak je to s preferenčními hlasy, takzvanými kroužky?
Volič může ovlivnit konečné pořadí kandidátů pomocí preferenčních hlasů. Každý volič může udělit nejvýše čtyři preferenční hlasy. V případě překročení tohoto limitu bude volební lístek platný pouze pro celou stranu a k jednotlivým preferencím se nebude přihlížet.
Preferenční hlasy se udělují pomocí takzvaného kroužkování. Pro správné vyznačení preferenčního hlasu je zapotřebí zakroužkovat pořadové číslo kandidáta na kandidátce, které je uvedeno před jeho jménem. „Pokud volič u některého z kandidátů například jím vyznačený kroužek přeškrtá, nebude se jednat o udělený preferenční hlas, neboť nebude odpovídat zákonem předepsané úpravě hlasovacího lístku pro udělení přednostního hlasu,“ upozornila Hana Malá z ministerstva vnitra.
Kandidát, který získá více než pět procent preferenčních hlasů z celkového počtu hlasů, které jeho politický subjekt získal v rámci konkrétního volebního kraje, získá mandát přednostně. V případě stejného počtu získaných preferenčních hlasů rozhoduje pořadí na hlasovacím lístku.
Kdy hrozí, že bude hlasovací lístek neplatný?
Do úřední obálky může volič vložit pouze jeden hlasovací lístek. „Neplatnost hlasu způsobuje to, když je v úřední obálce více hlasovacích lístků,“ uvedla Malá.
K hlasování lze použít pouze oficiální volební lístky, které voliči předtím obdrželi do svých schránek, nebo jim je vydala volební komise.
Hlasovací lístky je nutné vložit do úřední obálky s razítkem, kterou volič obdržel od volební komise – lístek vhozený samostatně, v běžné poštovní obálce nebo v modré obálce, ve které lístky přijdou do schránky, bude neplatný.
Neplatnost může hrozit také v případě poškození volebního lístku nebo jeho přetržení.
Jak zažádat o voličský průkaz?
V případě, že člověk nemůže, nebo nechce volit v okrsku, kde je zapsán na seznamu voličů, může požádat o vydání voličského průkazu. „O jeho vydání lze požádat prostřednictvím Portálu občana. Dále je možné o něj požádat osobně nebo písemně. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail),“ doplnila Malá.
Písemně či on-line mohou lidé o voličské průkazy žádat nejpozději do 26. září 2025. Pro osobní žádost na úřadě pak mají čas až do středy 1. října 2025.
Voličský průkaz je nutné si důkladně uložit a hlídat – při jeho ztrátě nebo odcizení totiž není možné vydat duplikát, a protože voliče obecní úřad po vydání průkazu vyškrtne ze seznamu voličů v jeho volebním okrsku, není pak možné bez voličského průkazu hlasovat ani tam.
Volit lze letos poprvé i korespondenčně
Češi dlouhodobě žijící v zahraničí budou letos moci poprvé využít možnost korespondenčního hlasování. Pro možnost zúčastnit se korespondenční volby musí být zapsáni na zvláštním seznamu voličů. „Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů bylo třeba doručit zastupitelskému úřadu nejpozději do 24. srpna 2025. Toto datum je shodné pro všechny formy podání (tedy jak pro písemné, včetně elektronické formy podání), tak pro osobní předání,“ upřesnila podmínky zápisu Malá.
Požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů mohl plnoletý český občan, a to na českém zastupitelském úřadě, v jehož působnosti v zahraničí pobývá (v případě zemí, kde je více zastupitelských úřadů).
Po zápisu do zvláštního seznamu voličů museli lidé žijící v zahraničí požádat o zaslání dokumentů, které budou pro samotné korespondenční hlasování potřebovat. Udělat to museli do 29. srpna 2025. Velvyslanectví nebo konzulát následně dokumenty zašle žadateli nejpozději 25 dní před volbami.
Vyplněné dokumenty následně volič zašle na velvyslanectví nebo konzulát. Je však nutné si ověřit, že je pošta stihne doručit nejpozději do uzavření volební místnosti na konkrétním zastupitelském úřadě. Přesný termín voleb na velvyslanectvích a konzulátech je určený zákonem a je možné jej nalézt na internetových stránkách každého zastupitelského úřadu. Ten může být i v jiném termínu, než jsou plánované volební dny v Česku.
