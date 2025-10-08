Předseda hnutí ANO Andrej Babiš doufá, že s SPD a Motoristy se o půdorysu vlády dohodne do pátku. Koaliční smlouva by podle něj mohla být připravená do prvního zasedání sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu.
Babiš doufá v dohodu o vládě do pátku
„Když to dojednáme, jdu za panem prezidentem. Doufám, že to bude do pátku. Doufejme, že do nové sněmovny, která zasedne v listopadu, zvládneme i koaliční smlouvu,“ řekl Babiš ve videu na Facebooku.
K dalšímu vyjednávání o podobě možné koalice se vyjadřovat nechtěl. Zároveň podotkl, že předsedy SPD Tomia Okamuru a Motoristů Petra Macinku požádal, aby do médií také jednání nekomentovali.
Podle úterního vyjádření má mít ve středu ANO tiskovou konferenci ve sněmovně po první schůzi nového poslaneckého klubu.