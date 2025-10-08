Babiš doufá v dohodu o vládě do pátku


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš doufá, že s SPD a Motoristy se o půdorysu vlády dohodne do pátku. Koaliční smlouva by podle něj mohla být připravená do prvního zasedání sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu.

„Když to dojednáme, jdu za panem prezidentem. Doufám, že to bude do pátku. Doufejme, že do nové sněmovny, která zasedne v listopadu, zvládneme i koaliční smlouvu,“ řekl Babiš ve videu na Facebooku.

K dalšímu vyjednávání o podobě možné koalice se vyjadřovat nechtěl. Zároveň podotkl, že předsedy SPD Tomia Okamuru a Motoristů Petra Macinku požádal, aby do médií také jednání nekomentovali.

Podle úterního vyjádření má mít ve středu ANO tiskovou konferenci ve sněmovně po první schůzi nového poslaneckého klubu.

Poslanecký klub ANO má vést Taťána Malá
Taťána Malá
