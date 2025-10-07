Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) by v případě vstupu do vlády usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Po zasedání poslaneckého klubu to uvedl šéf hnutí Tomio Okamura. Zdůvodnil to mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů hnutí. Podle Okamury nelze stíhat za názory a hrozit za ně vězením.
SPD by chtěla vyměnit policejního prezidenta
„Je potřeba tam udělat výměnu, protože chceme svobodu slova bez cenzury, náš volič je na to opravu háklivý,“ uvedl Okamura.
Staronový šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala řekl, že poslanci hnutí o otázce policejního prezidenta ještě nejednali, totéž se týká postavení šéfů tajných služeb.
Státní zástupce v srpnu na návrh policie podal obžalobu na Okamuru a jeho hnutí SPD za podněcování k nenávisti. Hrozí mu šest měsíců až tři roky vězení.
Kauza s billboardy
Na jednom z kontroverzních plakátů hnutí byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
Trestní oznámení na lídra hnutí podal bývalý europoslanec a pražský zastupitel Jiří Pospíšil (TOP 09). Na jeho základě pak policie požádala sněmovnu o vydání Okamury ke stíhání pro podezření ze šíření nenávisti.
Okamura kauzu označil za zmanipulovanou a za pokračující snahu dosavadní vládní koalice kriminalizovat jeho i SPD.
Po rozhodnutí o vydání k trestnímu stíhání Okamura řekl, že bude dál bojovat za bezpečnou Českou republiku a za svobodu slova. Proti trestnímu stíhání se bránil stížností, avšak neuspěl. Soud v úterý doručil do sněmovny opětovnou žádost o vydání předsedy SPD.