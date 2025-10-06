Na pražském Chodově se sešly špičky hnutí ANO, aby projednaly další postup v sestavování vlády. Následně se k nim připojil i místopředseda SPD Radim Fiala. Předseda ANO Andrej Babiš odmítl komentovat složení vlády. Na schůzce hovořil také se šéfem Ředitelství silnic a dálnic. Následně sdělil, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí.
ŽivěBabiš mluví k povolebním jednáním
„Dáváme dohromady orgány sněmovny, to znamená vedení a výbory,“ přiblížil jednání s hnutím ANO místopředseda hnutí SPD Fiala. „Dával jsem mu (Babišovi) seznam nových poslanců SPD a u nich byla připsána jejich odbornost, to znamená v jakém výboru by rádi pracovali,“ dodal.
„Pokud bych aspiroval na předsedu nějakého výboru, tak by to byl hospodářský výbor,“ uvedl Fiala. Hnutí podle něj nebude aspirovat na předsedu mediálního výboru.
Zároveň Fiala zdůraznil, že cílem hnutí SPD je mít zastoupení ve vedení sněmovny, protože v minulém volebním období ho nemělo. „Jaké budou pozice ve vedení sněmovny, si musíme říct až na společné schůzce, až bude hotový návrh vlády,“ řekl. Myslí si ale, že šéf SPD Tomio Okamura má ambici stát se předsedou Poslanecké sněmovny. Fiala dodal, že personální otázky možné vlády ANO, SPD a Motoristů s Babišem nyní neprobíral.
S Babišem mluvili šéf hasičů i šéf silničářů
S Babišem se v pondělí sešli také šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl a šéf hasičů Vladimír Vlček. Vlček při odchodu řekl, že tématem jednání byl rozpočet hasičů. Na další dotazy ohledně toho, zda by mohl být v nové vládě ministrem vnitra, neodpověděl a odjel.
Mátl po jednání uvedl, že mluvil s Babišem o rozpočtu na dopravní stavby na příští rok. Doplnil, že by ve funkci rád pokračoval, na ŘSD je podle něj hodně práce. Záleží ale na rozhodnutí nového ministra dopravy, podotkl. Kdo by jím mohl být nebo která strana by mohla tento resort obsadit, Mátl nevěděl.