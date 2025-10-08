Policie má být nezávislá, říká Vondráček. Fiala z SPD omlouvá Okamuru únavou a emocemi

Policie by měla zůstat bez politického vlivu a být nezávislá, uvedl místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. „Přijde mi naprosto neuvěřitelné, že zahájit jednání o budoucí vládě znamená popravit policejního prezidenta,“ řekl k slovům předsedy SPD Tomia Okamury o výměně šéfa policie předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Místopředseda SPD Radim Fiala přičítá Okamurův výrok emocím a únavě. Podle Andreji Hoffmannové (Piráti) emoce do vrcholové politiky nepatří.
„Policie by měla zůstat bez politického vlivu a být nezávislá. Bude to ku prospěchu nás všech, z toho bychom měli vycházet,“ vyjádřil se Vondráček k výroku Tomia Okamury, že jeho hnutí by v případě vstupu do vlády usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Podle Vondráčka musí Okamura, který byl doposud opozičním politikem, pokud nyní aspiruje na vládní strnu, přehodnotit svůj způsob komunikace.
„Ta prohlášení musí být jiná, teď když něco řekne, je to něco jiného, než když to říká v opozici, kde má věší volnost,“ míní místopředseda hnutí ANO. Vyjádřil ale také názor, že politizace policie v Česku již existuje. „Pan (ministr vnitra Vít) Rakušan (STAN) to byl, který ještě než se stal ministrem, se sešel s bývalým policejním prezidentem,“ dodal.
Okamura věděl, co říká, míní Výborný
Také podle Fialy nebyl Okamurův výrok vhodný. Byl to podle něj „emocionální projev“. „Opravdu to nebyl vhodný výrok, přičítám to emocím a únavě v situaci, kdy přijde do sněmovny žádost o vydání pana Okamury, nota bene v situaci, kdy podle zdravého rozumu ani nemůže jít o trestný čin, ale o volební plakát, projevení svého názoru. Bere to velmi těžce, že mu hrozí to, že půjde na tři roky do vězení,“ sdělil Fiala.
Státní zástupce v srpnu na návrh policie podal obžalobu na Okamuru a jeho hnutí SPD za podněcování k nenávisti. Trestní oznámení na lídra hnutí podal Jiří Pospíšil (TOP 09). Na jeho základě pak policie požádala sněmovnu o vydání Okamury ke stíhání pro podezření ze šíření nenávisti. Okamura kauzu označil za zmanipulovanou a za pokračující snahu dosavadní vládní koalice kriminalizovat jeho i SPD.
Marek Výborný Fialovo ospravedlnění Okamurova výroku coby emocionálního projevu zpochybnil. „Tomio Okamura není žádný politický nováček, který se tady najednou objevil a nedokáže kontrolovat emoce. On jasně a dobře věděl, co říká, a všichni ho známe. Přijde mi naprosto neuvěřitelné, že zahájit jednání o budoucí vládě znamená popravit policejního prezidenta,“ uvedl předseda KDU-ČSL. „Chci zdůraznit, že to je věc, která může ohrožovat základní parametry právního státu. Policie musí zůstat bez politického vlivu,“ dodal.
„Emoce do vrcholové politiky nepatří, a to v žádném případě. Jestli pan Okamura neudrží emoce na začátku vyjednávání vlády, tak co potom bude dělat v krizových situacích, které určitě nastanou,“ reagovala na Okamurův výrok a jeho obhajobu ze strany Radima Fialy Andrea Hoffmannová (Piráti). „Celé to jednání mí připadá, že si šel do politiky vyřizovat své osobní zájmy a problémy, což tam také nepatří, protože jakýmkoli obviněním může čelit jakýkoli občan této země a nebude záležitost řešit silově,“ sdělila.
Jednou z priorit ANO je zdravotnictví, řekl Vondráček
Na otázku, jestli když SPD dostane ministerstvo vnitra, dojde k výměně policejního prezidenta, Fiala řekl, že není schopen odpovědět, protože o tom v SPD nejednali. K obavám, že se i v budoucnu bude v případě podílení se na vládě Tomio Okamura rozhodovat na základě emocí, není podle něj důvod.
„Ve vládě se rozhoduje kolektivně, i na tom ministerstvu budou odborníci, nikoli Tomio Okamura, a bude se rozhodovat tak, jak se rozhoduje ve vládě. A za tou vládou bude stát premiér, který si ta rozhodnutí bude kontrolovat,“ řekl Fiala s tím že platí, že do potenciální budoucí vlády SPD vyšle odborníky.
„Chceme lidi, kteří o té problematice něco vědí, potřebujeme lidi, kteří v té odbornosti pracují celý život, například v zemědělství. Země nemá čas na to, aby se tam někdo učil celou problematiku,“ vysvětlil postoj SPD Fiala. Výborný mu ale oponoval, že ministr zemědělství nemá na starosti jen zemědělství, ale také další agendu jako lesy, vodní hospodářství, pozemky, katastrální úřad, a že neexistuje odborník na vše.
„Byl bych rád, aby na postech ministrů jakékoli budoucí vlády byly silné osobnosti, aby to byli politici, nebo minimálně expert i s tou rolí, protože v okamžiku, kdy se nějaký expert stane ministrem, tak se stává politikem,“ je přesvědčen Výborný.
Podle Vondráčka je důležitá zejména odbornost a ambice daného nominanta. „My máme svoje priority, jedna z nich je zdravotnictví, těžko si umím představit, že bychom neměli resort zdravotnictví, protože je to opravdu velké téma,“ přiblížil Vondráček. Fiala uvedl, že by s takovým scénářem problém neměl.
Piráti budou konstruktivní opozice, říká Hofmanová
Andrea Hofmanová povolební jednání hnutí ANO s SPD a Motoristy, včetně spekulací o personálním obsazení ministerstev, zkritizovala. „Je to nešťastné, jak se dozvídáme z médií, co se řeší. Vondráček říkal, že jednají za zavřenými dveřmi o jiných věcech, ale já zatím slyším jen to, kdo bude mít na starosti jaký resort a řešíme personální obsazení namísto toho, abychom se dozvěděli třeba něco o programových prioritách, což je základní pro novou vládou,“ míní nově zvolená poslankyně.
Zároveň uvedla, že Piráti by nebyli ochotní dát ANO důvěru za žádnou cenu. „Opoziční smlouvy a podobné věci už tady historicky byly a nikdy se neosvědčily,“ řekla. Podle ní jsou Piráti připraveni jednat konstruktivně z opozice a pomoci návrhům, které pro ně budou „smysluplné“.
Na určitých tématech by se chtěl s budoucí vládou shodnout také Výborný. „Jsou tady témata, která se týkají bezpečnosti, zahraničně-politické orientace. (…) Jsme připraveni s budoucí vládou o těchto věcech jednat. Pevně věřím, že v těchto tématech tady nebude fungovat vláda, vládní koalice a opozice, ale témata budou projednávána napříč sněmovnou. Jsme připraveni hledat v těchto věcech politickou shodu,“ předeslal Výborný.