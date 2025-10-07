Vše běží, jak má, jdeme podle plánu, komentoval vyjednávání o možné koaliční vládě s ANO nově zvolený poslanec za SPD Jindřich Rajchl (PRO) v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem. Znovuzvolený poslanec Patrik Nacher (ANO) si myslí, že jednobarevná vláda hnutí ANO už ve hře není. Také Motoristé usilují o to, aby součástí příští vlády byli i jejich ministři, uvedl Jiří Barták (Motoristé). Vznik trojkoaliční vlády předpokládají také místopředseda ODS Martin Baxa, místopředseda STAN Jan Farský a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.
Jednobarevná vláda už není ve hře, řekl Nacher v Událostech, komentářích
„Není možné říct definitivně, že koalice ANO, SPD a Motoristé bude. Dokud to není podepsané, nikdy nic není skálopevně dané. Jednání se vedou, myslím, že směřují k tomuto cíli, ale abychom řekli definitivně, je hotovo, to by bylo předčasné,“ uvedl Rajchl. Jednání dle něj i Nachera probíhají adekvátně rychle.
„Myslím, že ten čas je dostatečný, výsledky voleb byly v sobotu večer, za ten den a půl se to posunulo až nad míru. Kdyby to bylo rychlejší, tak by to bylo překotné. Kdybychom se vůbec nescházeli a nebyl tam žádný progres, tak by to znamenalo přešlapování na místě,“ sdělil v pondělí zástupce ANO.
Podle Bartáka chtěli být Motoristé od samého začátku součástí vlády. „Už při volební kampani jsme říkali voličům, že my chceme být součástí vlády, vedeme jednání tak, abychom měli i ministry, z naší strany je to definitivní, slíbili jsme to voličům, my sliby voličům plníme,“ sdělil nově zvolený poslanec. Potvrdil, že jednání Motoristů vedou k tomu, aby součástí příští vlády byli i ministři z jejich řad.
Vznik trojkoaliční vlády považují hosté debaty za pravděpodobný
Baxa předpokládá, že vznikne trojkoaliční vláda, ve které budou ministři ANO, SPD i Motoristů. Kabinet však podle něj nebude sourodý. „Samozřejmě, že ta 108 bude tvořena nesourodou sestavou různých poslankyň a poslanců,“ řekl Baxa. Vládnutí s hnutím ANO odmítl. „Respektujeme výsledek voleb, pro nás je klíčové vést od prvního okamžiku opravdu důslednou opoziční práci,“ sdělil.
Vznik koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů považuje za pravděpodobný také Farský. „Evidentně všichni zástupci mají vůli, aby takto vláda byla formována. (Předseda hnutí ANO Andrej) Babiš je schopný vyjednavač a vůle na všech stranách podílet se na vládě je velká, tudíž předpokládám, že se to stane.“ Otázkou však podle něj je, do jaké míry se na vládnutí bude podílet SPD, jež je dle jeho názoru „a priori opoziční strana“. „Tipnul bych si, že (předseda SPD Tomio) Okamura do té vlády tak spěchat nebude, protože by přišel o svou hlavní DNA,“ řekl Farský. Také on odmítl, že by Starostové s hnutím ANO vládli.
„Je vidět, že začátek (povolebních vyjednávání) běží hladce, ale to, jak to bude pokračovat, jak to bude stabilní, při tom obrovském množství nových subjektů a programové neshodě, když se jedni definují extrémně vpravo, jiní zase vlastně spíš vlevo… Uvidíme, jak to bude fungovat,“ komentovala vyjednávání a možnou budoucí trojkoaliční vládu Richterová. Podporu hnutí ANO ze strany Pirátů vyloučila. Povolební strategie, kterou Piráti přijali, je závazná, říká. Připustila však, že Piráti budou ochotni spolupracovat na „dobrých“ návrzích, například v oblasti dostupnosti bydlení.
Každá strana se snaží vytěžit maximum, říká Rajchl
Diskuse se dotkla také konkrétních požadavků Motoristů a SPD. Na dotaz, zda toho tyto dva subjekty nechtějí moc, když někteří jejich zástupci mluví až o třech ministrech, Nacher připomněl, že Piráti měli také tři ministry, přičemž měli čtyři poslance. „Máme u nás poměrný volební systém, kde ten, kdo má osmdesát poslanců, nebere poměrně,“ zdůraznil Nacher.
„Logicky každá strana, která tam bude, se bude nažit vytěžit maximum z toho jednání,“ uvedl Rajchl. Požadovaný počet resortů nespecifikoval. Jde podle něj také o to, jaká to budou ministerstva, o obsazení vedení Poslanecké sněmovny a další faktory. „Jednání mají logickou posloupnost. Musíme se pobavit o programových prioritách, o složení vedení sněmovny, výborech, o tom, na jakém půdorysu bude postavena vláda,“ přiblížil Rajchl průběh povolebních jednání. Nechtěl specifikovat ani konkrétní jména, která připadají v úvahu na post ministrů.
Petr Fiala jako předseda sněmovny není na stole, míní Nacher
Konkrétní nebyli zástupci možné budoucí koaliční vlády ani v otázce složení vedení Poslanecké sněmovny. „Budeme se nažit, aby zastoupení opozice ve vedení sněmovny bylo adekvátní,“ sdělil Barták. Rajchl souhlasil s Nacherem, že se k budoucí opozici v této otázce budou chovat „demokratičtěji,“ než se chovali během jejich vládnutí její zástupci. Oba politici se také shodli, že není na stole, aby byl předsedou Poslanecké sněmovny Petr Fiala (ODS).
Zastoupení ve vedení sněmovny je otázkou jednání, zdůraznila Richterová s tím, že věří „v dodržení poměrného zastoupení, co se týká výborů, práce ve výborech a komisích“. „Bude potřeba také řešit, jak mají být nastaveny podmínky pro jednání, říkali jsme, že jsme připraveni jednat o změnách jednacího řádu. Byli bychom rádi, aby se to otevřelo znovu,“ dodala místopředsedkyně Pirátů.
Z praxe fungování sněmovny si Farský myslí, že je dobré, když jsou ve vedení zastoupeny všechny subjekty, protože se schází na grémiu, kde se rozhoduje. „Ušetří to čas a zbytečné dohadování,“ přiblížil své představy o budoucím složení vedení sněmovny Farský.