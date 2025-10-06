SPD nemá žádné přehnané nároky a jednání probíhají velmi hladce, řekl v Interview ČT24 s moderátorkou Terezou Řezníčkovou znovuzvolený poslanec strany Radek Koten v souvislosti s povolebním vyjednáváním s vítězem voleb – hnutím ANO – a Motoristy. Na otázku moderátorky, zda SPD počítá s přímou účastí ve vládě, řekl, že „zatím to tak vypadá“. Na otázku, zda není ve hře varianta menšinové vlády ANO s podporou SPD, odvětil, že souhlasí s kandidátkou zvolenou za SPD Zuzanou Majerovou (Trikolora), která vyloučila tuto možnost, protože dle ní by z toho hnutí nic nemělo. „Já to mám v podstatě velmi podobně,“ prozradil Koten. Dodal, že by SPD také letos rádo participovalo na vedení dolní komory. „V tom minulém volebním období to úplně dobře nefungovalo,“ uvedl.
SPD nemá přehnané nároky, tvrdí Koten
25 minut