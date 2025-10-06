SPD nemá přehnané nároky, tvrdí Koten


Zdroj: ČT24
Interview ČT24: Radek Koten (SPD)
SPD nemá žádné přehnané nároky a jednání probíhají velmi hladce, řekl v Interview ČT24 s moderátorkou Terezou Řezníčkovou znovuzvolený poslanec strany Radek Koten v souvislosti s povolebním vyjednáváním s vítězem voleb – hnutím ANO – a Motoristy. Na otázku moderátorky, zda SPD počítá s přímou účastí ve vládě, řekl, že „zatím to tak vypadá“. Na otázku, zda není ve hře varianta menšinové vlády ANO s podporou SPD, odvětil, že souhlasí s kandidátkou zvolenou za SPD Zuzanou Majerovou (Trikolora), která vyloučila tuto možnost, protože dle ní by z toho hnutí nic nemělo. „Já to mám v podstatě velmi podobně,“ prozradil Koten. Dodal, že by SPD také letos rádo participovalo na vedení dolní komory. „V tom minulém volebním období to úplně dobře nefungovalo,“ uvedl.

