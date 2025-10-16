Městský soud v Praze zamítl žalobu Obory Obelisk, kterou obora podala v souvislosti s vyhlašováním chráněné krajinné oblasti (CHKO) na soutoku Moravy a Dyje. Zřízení CHKO Soutok schválila vláda v lednu, vznikla od 1. července. Území patří k největším komplexům lužních lesů ve střední Evropě. Soud už řadu žalob proti vzniku CHKO zamítl, některá rozhodnutí potvrdil Nejvyšší správní soud v Brně.
Soud zamítl žalobu Obory Obelisk proti CHKO Soutok
Žalobu podali zástupci obory proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí, kterým úřad potvrdil zamítnutí námitky proti vzniku CHKO. Obora v námitce mimo jiné uvedla, že vyhlášení chráněné oblasti ztíží nakládání s jejich pozemkem. Poukázala také na to, že jde o ornou půdu, která do předmětu ochrany nespadá. Podle právního zástupce obory nebylo vyhlášení CHKO v souladu se zákonem. Právní zástupce obory po jednání řekl, že proti středečnímu rozhodnutí podá kasační stížnost, je připraven podat i ústavní stížnost.
Lokalita Soutoku je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 v ní byl popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský. Žije tam nejbohatší populace motýlů nesytek v Česku, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, z nichž tu 140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský.
Proti zřízení chráněné oblasti je část místních obyvatel, Městský soud v Praze evidoval kvůli jejímu vyhlášení tři desítky žalob. Zástupce ministerstva životního prostředí při středečním soudním jednání řekl, že soud dosud zamítl 26 z nich. Část ze žalobců podle zástupce podala kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, který už více než polovinu stížností podle něj rovněž zamítl. Věcí by se měl zabývat i Ústavní soud, na který se kvůli vzniku CHKO obrátili poslanci ANO. O návrhu Ústavní soud dosud nerozhodl.
Deník N v pondělí uvedl, že podnikatel František Fabičovič, který Oboru Obelisk vlastní, je jedním ze sponzorů Motoristů, letos v dubnu jim poslal milion korun. Předseda Motoristů Petr Macinka v září před sněmovními volbami serveru iDNES.cz řekl, že by území soutoku nemělo být chráněnou krajinnou oblastí. O Macinkovi se spekuluje jako o budoucím ministrovi životního prostředí. Fabičovič v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že dar straně souvisel s přátelskými vztahy s Macinkovým otcem.
Dosavadní ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ve středu serveru Novinky.cz řekl, že CHKO lze zrušit jen v případě, kdy by zanikl předmět ochrany, nebo kdyby šlo o bezpečnost Česka. Macinka je navíc podle Hladíka ve střetu zájmů.