Nová CHKO Soutok přilákala tisíce turistů

Ochrana přírody v českých zemích má dlouhou historii. První dvě přírodní rezervace v Čechách – Žofínský prales a Hojná voda v Novohradských horách – vznikly již v roce 1838. Krkonoše si loni připomínaly 120 let od toho, kdy hrabě Harrach začal chránit Strmou stráň v Labském dole. Krkonošský národní park byl pak zřízen v roce 1963. Největším národním parkem je Šumava.

V současnosti existují čtyři národní parky, které jsou nejvyšší právní formou ochrany přírody, a 27 chráněných krajinných oblastí (CHKO), dohromady tvoří šestnáct procent rozlohy republiky. První CHKO vyhlásil stát v roce 1955 v Českém ráji. Před Soutokem byly poslední zřízenou chráněnou krajinnou oblastí Brdy. V roce 2016 se tak na území tamního vojenského újezdu otevřely veřejnosti rozsáhlé oblasti, které byly předtím desítky let většinou nepřístupné.

Další, v pořadí 28. mají být Krušné hory. „Oznámení proběhlo, vyjednáváme s klíčovými hráči, ať už to jsou samosprávy, hospodáři, aby případných námitek a výhrad bylo co nejméně. Je to obrovské území,“ uvedl ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelcl. Krušné hory jsou nyní jediným horstvem v Česku, které nemá ucelenou ochranu.