Motoristé by na zahraničí mohli nominovat Berana místo Turka

Motoristé by na post ministra zahraničí mohli nominovat svého nově zvoleného poslance a bývalého diplomata Karla Berana, a to místo původně avizovaného Filipa Turka (za Motoristy), který byl před zvolením do sněmovny poslanec europarlamentu. Nominaci v rozhovoru pro Týden v politice nevyloučil první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Beranovo jméno podle něj zaznívalo během vyjednávání, nicméně to i několik dalších, odmítl Havlíček sdělit podrobnosti.
„Samozřejmě padala celá řada jmen. Já teď nechci vytahovat jednoho, nebo druhého, protože je to vždycky o vícero osobnostech,“ řekl v rozhovoru Havlíček. „Neumím říct, jestli zaznělo, nebo nezaznělo, ale jméno Beran samozřejmě zaznělo mnohokrát, protože je to poslanec Motoristů. Je to člověk, který je kompetentní,“ pokračoval, ale detaily nechtěl komentovat.
Dosavadní uchazeč Motoristů o místo šéfa diplomacie Turek čelí obvinění z šíření nenávistných příspěvků na sociálních sítích, jimiž se zabývá i policie. Podle Deníku N v minulosti zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala na Deník N trestní oznámení.
Policie Turkovy údajné výroky řeší jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu. Kromě toho server iROZHLAS.cz a Radiožurnál zveřejnily informace, podle nichž čestný prezident Motoristů před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Případ řešila policie. Turek tvrdí, že bránil svou tehdejší přítelkyni.
Prezident Petr Pavel uvedl, že odpovědnost za nominaci Filipa Turka na ministerstvo zahraničí leží na předsedovi ANO Andreji Babišovi. Kdyby se výroky prokázaly jako autentické, nemohl by být ministrem, domnívá se o Turkovi Pavel.
Vyjednávací týmy ANO, SPD a Motoristů se budou scházet celý příští týden kvůli jednotlivým programovým kapitolám. Programové prohlášení i konkrétní obsazení postů by mohly být hotové za měsíc.