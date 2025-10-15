„Fakticky se ukazuje, že Piráti vadí – nejenom hnutí ANO, ale i jiným stranám,“ řekl znovuzvolený poslanec Ivan Bartoš (Piráti) k tomu, že strana v příští sněmovně nebude mít zástupce ve vedení výborů ani dolní komory. O obsazení postů bylo dle něj rozhodnuto už dříve. To odmítl znovuzvolený poslanec ODS Karel Haas. „Škoda, že Piráti a Ivan Bartoš (…) nedorostli do politické dospělosti a žijí v jakýchsi konspiračních teoriích,“ reagoval v Událostech, komentářích moderovaných Martinem Řezníčkem. ČT zvala i zástupce ANO, SPD i Motoristů, nikdo z nich pozvání nepřijal.
Překvapeni nejsme, říká Bartoš k výborům. Haas odmítl, že by Benda „bačoval“
Pirátská strana má s osmnácti mandáty čtvrtý nejsilnější poslanecký klub, navzdory tomu jim nepřipadnou ani pozice ve vedení sněmovny, ani vedení výborů. „Nejsme nějak extra překvapeni,“ reagoval na rozdělení postů Bartoš. Uvedl, že Piráti šli do jednání s „nějakou nabídkou“, na vedení dolní komory se chtěli podílet.
„Fakticky se ukazuje, že Piráti vadí – nejenom hnutí ANO, ale i jiným stranám,“ myslí si Bartoš. Svůj názor odůvodnil protikorupčním směřováním strany. „Andrej Babiš si prostě nepřeje, aby se mu Piráti dívali pod prsty a myslím si, že SPD a pan (Filip) Turek (Motoristé) také ne,“ dodal. Pozice ve výborech nejsou dle něj „pašalíky“. „Máte reálně vliv na to, co se v daném výboru bude probírat,“ upozornil.
Moderátor Řezníček se jej tázal, zda se strany současné koalice měly za Piráty přimluvit. „Myslím si, že Piráti nějaké přimlouvání nepotřebují,“ odmítl Bartoš. Zprávy o obsazení vedoucích pozic byly dle něj veřejné už v úterý po jednání předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové se šéfem poslanců ODS Markem Bendou.
„Škoda, že Piráti a Ivan Bartoš (…) nedorostli do politické dospělosti a žijí v jakýchsi konspiračních teoriích,“ reagoval Haas. Odmítl, že by Benda něco „bačoval“. S hnutím ANO dle Haase proběhlo jedno jednání, na němž bylo přítomno více vyjednavačů z řad občanských demokratů. Jednotlivé strany prý vyjednávaly samy za sebe.
Haas také připomněl, že hnutí ANO dopředu deklarovalo pořadí, v jakém se se zástupci daných zvolených uskupení sejde, bralo to podle velikosti klubů. Ani ODS prý není „na sto procent spokojená“. „To, co dokázali vyjednat nebo nevyjednat zástupci a vyjednavači Pirátů, si musejí probrat ve svém vlastním klubu,“ poznamenal Haas.
Jednání s hnutím ANO
Řezníček se dále Bartoše zeptal, co udělali Piráti ve vztahu k ANO pro to, aby získali vedení některého z výborů. Strana dle expředsedy formulovala priority v ekonomických otázkách či v bydlení, vyjednávaly Olga Richterová a Kateřina Stojanová. „Prakticky se tam dozvěděly, že ‚Piráti nic,‘“ konstatoval Bartoš.
Dosavadní šéfka poslanců ANO Schillerová rovněž argumentovala velikostí jednotlivých uskupení, kdy jak koalice SPOLU, tak hnutí STAN získaly ve volbách více křesel, proto jim prý ANO nabídlo vedoucí pozice. Podotkla však, že si Piráti oproti minulému volebnímu období polepšili o čtrnáct poslaneckých mandátů. „Dokážu si na zdůvodnění různých věcí vymyslet různý vzoreček, který mi na to bude sedět,“ reagoval Bartoš.
Do čela ústavně-právního výboru by měl zasednout zástupce Motoristů. Podle Haase by to měla být bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, zdůraznil však nutnost dohody nové možné koalice. „Neřeším minulost, která se stala před mnoha lety,“ uvedl. Od toho jsou dle něj lidé z médií, kteří se justici věnují, nyní prý neví o ničem, co by ji diskvalifikovalo.
Bartoš usoudil, že se přes Motoristy dostali do sněmovny lidé, kteří „řadu překvapí“. „Přicházejí tam lidé, které bych na Praze 10 v lokální politice označil za devadesátkové šíbry, a ti teď s námi budou ve sněmovně,“ zmínil.