Psychické trauma či ztráta sluchu. Súdánské děti trpí v zemi zmítané válkou

Humanitární organizace upozorňují na vážný stav dětí, které uprchly z bojů v súdánském Fáširu. Do táborů přicházejí podvyživené, dehydrované a s projevy fyzického i psychického traumatu, přičemž dosud bylo identifikováno více než dvě stě nezletilých bez doprovodu. Lékaři hlásí případy dětí se ztrátou sluchu způsobenou silnými explozemi a psychologové zaznamenávají noční děsy či změny chování. Situace ve městě se vyhrotila po jeho pádu 26. října, kdy jednotky RSF upevnily kontrolu nad oblastí a objevily se zprávy o možných závažných porušeních lidských práv, jež zkoumá Mezinárodní trestní soud.