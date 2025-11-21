Psychické trauma či ztráta sluchu. Súdánské děti trpí v zemi zmítané válkou


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters
3 minuty
Psychické trauma či ztráta sluchu. Súdánské děti trpí v zemi zmítané válkou
Zdroj: Reuters

Humanitární organizace upozorňují na vážný stav dětí, které uprchly z bojů v súdánském Fáširu. Do táborů přicházejí podvyživené, dehydrované a s projevy fyzického i psychického traumatu, přičemž dosud bylo identifikováno více než dvě stě nezletilých bez doprovodu. Lékaři hlásí případy dětí se ztrátou sluchu způsobenou silnými explozemi a psychologové zaznamenávají noční děsy či změny chování. Situace ve městě se vyhrotila po jeho pádu 26. října, kdy jednotky RSF upevnily kontrolu nad oblastí a objevily se zprávy o možných závažných porušeních lidských práv, jež zkoumá Mezinárodní trestní soud.

Výběr redakce

USA hrozí Ukrajině zastavením dodávek zbraní, pokud nepřijme americko-ruský plán

USA hrozí Ukrajině zastavením dodávek zbraní, pokud nepřijme americko-ruský plán

13:33Aktualizovánopřed 59 mminutami
Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy

12:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

01:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kompletní kapitulace Ukrajiny, hodnotí analytici americko-ruský plán

Kompletní kapitulace Ukrajiny, hodnotí analytici americko-ruský plán

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Chorvatský novinář viní Vučiče z účasti na takzvaném sniperském safari

Chorvatský novinář viní Vučiče z účasti na takzvaném sniperském safari

před 2 hhodinami
Po srážce vlaků v jižních Čechách zůstává v nemocnicích devět lidí

Po srážce vlaků v jižních Čechách zůstává v nemocnicích devět lidí

před 3 hhodinami
Američané by ve Venezuele čelili mnoha nástrahám

Američané by ve Venezuele čelili mnoha nástrahám

před 3 hhodinami
O ruských diverzních akcích v Polsku lze mluvit jako o státním terorismu, řekl Tusk

O ruských diverzních akcích v Polsku lze mluvit jako o státním terorismu, řekl Tusk

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA hrozí Ukrajině zastavením dodávek zbraní, pokud nepřijme americko-ruský plán

USA podle zdrojů Reuters pohrozily Ukrajině, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud nepřijme návrh na ukončení války. Americko-ruského plánu se týkal také hovor mezi německým kancléřem Friedrichem Merzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a britským premiérem Keirem Starmerem s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Shodli se, že výchozím bodem pro jednání o míru má být současná linie bojů, uvedl mluvčí německé vlády.
13:33Aktualizovánopřed 59 mminutami

Psychické trauma či ztráta sluchu. Súdánské děti trpí v zemi zmítané válkou

Humanitární organizace upozorňují na vážný stav dětí, které uprchly z bojů v súdánském Fáširu. Do táborů přicházejí podvyživené, dehydrované a s projevy fyzického i psychického traumatu, přičemž dosud bylo identifikováno více než dvě stě nezletilých bez doprovodu. Lékaři hlásí případy dětí se ztrátou sluchu způsobenou silnými explozemi a psychologové zaznamenávají noční děsy či změny chování. Situace ve městě se vyhrotila po jeho pádu 26. října, kdy jednotky RSF upevnily kontrolu nad oblastí a objevily se zprávy o možných závažných porušeních lidských práv, jež zkoumá Mezinárodní trestní soud.
před 1 hhodinou

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli nedávné novele ústavy. Bratislava do základního zákona zavedla kromě jiného ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Důvodem pro řízení o porušení povinnosti je fakt, že novela zpochybňuje zásady přednosti, autonomie, účinnosti a jednotného uplatňování práva Evropské unie. Komise také zahájila řízení vůči Česku za nesprávné provedení směrnice Euroviněta.
12:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

Ruský úder na ukrajinské město Záporoží ve čtvrtek večer zabil pět lidí. Uvedl to podle médií šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Další tři lidi úder zranil. Podle Fedorova úder zasáhl rezidenční budovy, obchod a tržiště. Pod útokem se ocitla také Oděsa, kde pět lidí utrpělo zranění. V Dněpropetrovské oblasti přišla o život žena při dronovém útoku, další dva lidé mají středně těžká zranění, napsal na telegramu šéf regionální vojenské správy Vladyslav Hajvanenko.
01:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Komise schválila státní pomoc 450 milionů eur na rozšíření onsemi v Česku

Evropská komise (EK) schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř jedenáct miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost by měla podle Komise do nového závodu v Rožnově pod Radhoštěm investovat 1,64 miliardy eur (téměř čtyřicet miliard korun).
před 1 hhodinou

Kompletní kapitulace Ukrajiny, hodnotí analytici americko-ruský plán

Americko-ruský návrh plánu pro ukončení ruské války proti Ukrajině mimo jiné předpokládá, že okupovaný Krym a celá Doněcká a Luhanská republika budou de facto uznány za ruské. Plán také počítá s výraznou redukcí ukrajinské armády, ale nikoli ruské, dále s amnestií pro Rusko, zákazem dalšího rozšiřování NATO či zřízením rusko-amerického investičního fondu. Uvádějí to agentury AP a AFP, které tvrdí, že kopii plánu viděly. Analytici z Institutu pro studium války návrh označili za úplnou kapitulaci Ukrajiny. Kyjev podle Financial Times čelí tlaku USA, aby plán rychle přijal.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Chorvatský novinář viní Vučiče z účasti na takzvaném sniperském safari

Chorvatský investigativní novinář Domagoj Margetič obvinil srbského prezidenta Aleksandara Vučiče, že se účastnil takzvaného sniperského safari na občany Sarajeva během války v bývalé Jugoslávii. Vučič prostřednictvím své mluvčí novinářovo tvrzení odmítl. Píše o tom britský list The Telegraph.
před 2 hhodinami

Archeologové v Budapešti odhalili sarkofág z antického Říma

Archeologové v Budapešti odhalili pozoruhodně dobře zachovalý sarkofág z dob antického Říma. Sňali poklop, pod nímž byly ostatky mladé ženy pohřbené před zhruba sedmnácti sty lety.
před 3 hhodinami
Načítání...