Migrace byla jedním z témat debaty kandidátů na německého kancléře

Čtyři kandidáti na německého kancléře se v neděli večer utkali v televizní debatě před volbami do Spolkového sněmu. Společná debata lídrů čtyř nejsilnějších německých parlamentních stran byla místy hlasitá, ale také zábavná, píše agentura DPA.

Nynější spolkový kancléř Scholz dal jasně najevo, že chce dále pokračovat v omezování nelegální migrace do Německa. „Pokračujeme v tom a musíme v tom pokračovat,“ řekl. Scholz podotkl, že od jeho nástupu do funkce se počet deportací zvýšil o sedmdesát procent.

Týden před volbami do Spolkového sněmu se čtyři kandidáti na kancléře – Olaf Scholz z SPD, Friedrich Merz z CDU/CSU, Robert Habeck ze Zelených a Alice Weidelová z AfD – na stanici RTL poprvé pustili do ostré výměny názorů na klíčová politická témata. Ve čtyřkolové debatě v neděli večer vyšly najevo protichůdné postoje k migraci, hospodářské a finanční politice, válce na Ukrajině a důchodové politice, píše DPA.

Lídr CDU Merz oponoval, že v současné době přichází do země za čtyři dny tolik nových uprchlíků, kolik je jich deportováno za měsíc. Vyzval německou vládu, aby zahájila jednání s afghánským islamistickým hnutím Taliban o repatriaci uprchlíků.

Současný ministr hospodářství za Zelené Habeck zdůraznil, že Taliban je „teroristický režim“ a žádná země s ním neudržuje diplomatické vztahy. Kandidátka AfD na kancléřku Weidelová v souvislosti s počtem lidí, kteří do země vstupují bez povolení, uvedla, že si „lidé už nepřejí tuto ztrátu kontroly v naší zemi“.

Merz kritizoval projev amerického viceprezidenta

Scholz i Merz shodně odmítají vměšování USA do německé předvolební kampaně. „Nenechám si od amerického viceprezidenta říkat, s kým mám tady v Německu mluvit,“ uvedl v reakci na páteční projev amerického viceprezidenta JD Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci Merz. „A takové vměšování do německých parlamentních voleb a také do sestavování vlády se mi příčí,“ řekl. Merz opakovaně zdůraznil, že spolupráce s AfD nepřipadá pro CDU/CSU v úvahu.

Scholz zdůraznil, že se Německo poučilo ze zkušeností s nacionálním socialismem, že s krajní pravicí se nesmí spolupracovat.

Scholzova zmínka o nacismu vyvolala rozhořčenou reakci lídryně AfD Weidelové, která takové „srovnání považuje za skandální“. „Za sebe osobně i za celou stranu ho odmítám,“ řekla v televizní debatě. AfD je označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. Merz v debatě označil AfD za „radikálně pravicovou stranu, která je do značné míry pravicově extremistická“.