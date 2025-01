Scholz blokuje další pomoc Ukrajině. Mají dost, tvrdí

Pistorius, který je stejně jako Scholz členem sociální demokracie (SPD), a Baerbocková ze strany Zelených začali na novém balíčku vojenské pomoci Ukrajině pracovat už v závěru loňského roku. V listopadu se v Německu rozpadla koaliční vláda SPD, Zelených a svobodných demokratů (FDP), předčasné volby prezident Frank-Walter Steinmeier vypsal na 23. února.

Podle plánů ministerstva obrany by měla Ukrajina dostat ještě tři dodatečné systémy protivzdušné obrany Iris-T s municí, další střely pro protiraketové systémy Patriot, deset kolových houfnic a další dělostřeleckou munici. Podle časopisu Der Spiegel považují Pistorius a Baerbocková balíček za důležitý signál, že Německo dál stojí na straně Ukrajiny, která se už téměř jedenáct let brání ruské agresi a téměř tři roky čelí plnohodnotné válce ze strany Moskvy, a to navzdory politickému vývoji v Německu.