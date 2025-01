USA oznámily vojenskou pomoc Ukrajině za 500 milionů dolarů

Podle Zelenského by se měla nyní také prohloubit spolupráce Ukrajiny a jejích spojenců při výrobě dronů. „Prosím, investujte do této silné stránky Ukrajiny,“ řekl. Vyzval také k dodání slíbených systémů protivzdušné obrany a v této souvislosti zmínil středeční ruský úder na Záporoží, který si vyžádal třináct obětí.

Podle Zelenského by bylo pošetilé, kdyby dál nepokračovala spolupráce v ramsteinské skupině. „Urazili jsme tak dlouhou cestu a bylo by upřímně pošetilé (...) nepokračovat v práci na obranné koalici, kterou jsme vytvořili,“ řekl. „Nehledě na to, co se děje ve světě, každý chce mít jistotu, že jeho země nebude vymazaná z mapy,“ dodal.

Cílem Kyjeva je podle Zelenského ukončit válku důstojně, a to ještě v tomto roce. Prezident rovněž uvedl, že vyslání vojenských kontingentů spojeneckých zemí na Ukrajinu by bylo jedním „z nejlepších nástrojů“, jak donutit Moskvu k uzavření míru. Přes pokračující západní podporu nyní ruské síly za cenu velkých ztrát na východě Ukrajiny pomalu postupují.

Slíbená pomoc

Americký ministr obrany Austin slíbil Ukrajině novou vojenskou pomoc za půl miliardy dolarů (12,2 miliardy korun). Balíček podle něj obsahuje munici do protiletadlových systémů, munici a technickou podporu pro stíhačky F-16 a mostní systémy. Další balíčky pro Ukrajinu podle amerického ministra chystají například i Dánsko a Norsko. USA jsou co do objemu vojenské pomoci nejštědřejším podporovatelem Ukrajiny. „Pokud (ruský vládce Vladimir) Putin spolkne Ukrajinu, jeho apetit jen poroste,“ varoval Austin.

Čtvrteční ramsteinská schůzka je poslední za úřadování amerického prezidenta Joea Bidena a není vyloučené, že je úplně poslední, protože příští šéf Bílého domu Donald Trump nebude chtít v tomto formátu pokračovat. V úterý Trump řekl, že doufá, že v rusko-ukrajinském konfliktu se podaří uzavřít příměří do šesti měsíců od jeho nástupu do funkce. Dříve tvrdil, že válku ukončí do 24 hodin po nástupu do úřadu.