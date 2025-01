Evropa se probudila, Polsko a Trump na bezpečnost ještě přitlačí, zaznělo v 90′ ČT24

Podle Lipavského je téma bezpečnosti zvolené dobře a „reflektuje, co nás všechny spojuje“. „Je to největší výzva, kterou na kontinentu momentálně máme. Bez bezpečnosti není prosperita ani stabilita, nemůžeme se posouvat dále,“ doplnil.

Nejmenší podporu získává obranný pakt od Belgie, Slovinska nebo Španělska – tyto země přispívají zhruba jedním procentem svého HDP. Evropské země NATO přitom jednají o tom, že by se současná dvouprocentní hranice mohla do roku 2030 zvýšit až na tři procenta. Návrh by se mohl schvalovat na členském summitu v červnu.

Prezident Joe Biden se snaží před svým odchodem z Bílého domu co nejvíce posílit ukrajinskou obranyschopnost. Není totiž jisté, do jaké míry bude jeho nástupce v podpoře Kyjeva po převzetí úřadu 20. ledna pokračovat.

Ministr upozornil na budoucí obchodní politiku Spojených států. „Trump hovoří o vysokých clech na Čínu i Evropu. Sám jsem zvědav, nakolik se to naplní. Považoval bych to za druhou velkou výzvu, která čeká Evropu v kontextu administrativy Donalda Trumpa.“

Amerikanista Jan Beneš shrnul očekávání od prezidenta Trumpa slovy „bude to jistota nejistoty“. Podle Beneše se bude muset Česko více poohlížet po tom, aby hrálo silnou roli v evropských otázkách a soběstačnosti a bude se muset méně zaobírat tím, jak se budou chovat Spojené státy.

Lipavský: Izrael má právo na sebeobranu

Bezpečnost bude klíčovým tématem také v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Izrael už déle než rok vede v Pásmu Gazy válku proti Hamásu, která si dosud vyžádala desítky tisíc životů civilistů a způsobila rozsáhlou humanitární krizi. Izrael byl také v konfliktu s Hizballáhem, vyostřily se také vztahy se sponzorem obou teroristických organizací Íránem. V sousední Sýrii pak v prosinci padl režim Bašára Asada.

„S napětím očekáváme, co bude mezi Izraelem a Íránem. Izrael cítí velkou šanci po tom, co výrazně oslabil proíránskou osu v regionu. Nevíme, zda jeho zájem nebude výrazně ochromit i Írán. V Gaze Izrael stále pokračuje v bojích, momentálně se nejvíce soustředí na sever Gazy. Co se týče Libanonu a Hizballáhu, stav příměří můžeme hodnotit až po uběhnutí lhůty šedesáti dní, během které má Izrael jih Libanonu opustit. Pokud se tyto a všechny ostatní požadavky naplní, věřím, že by příměří mohlo být dlouhodobé,“ popsala situaci na Blízkém východě analytička Irena Kalhousová.