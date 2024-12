„Mnoho se změnilo.“ Co připravují Poláci ve vedení EU?

„Pokračující ozbrojená agrese Ruska proti Ukrajině ohrožuje bezpečnost celého kontinentu, je to také válka proti principům a hodnotám, které představuje Evropská unie,“ píše se na stránkách polského předsednictví.

Zásadním tématem má být bezpečnost. Polsko chce prý podporovat všechny její dimenze, ať již jde o vnější, vnitřní, informační, ekonomickou, energetickou, potravinovou, nebo zdravotní bezpečnost, připomíná Euronews . Spojitost to má samozřejmě s válkou Ruska proti Ukrajině.

Šestiměsíční program polského vedení poznamená příchod nových komisařů i návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, stejně jako tříleté výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Možná i proto Tusk na začátku prosince řekl, že Evropa musí být víc „egoistická“ v době, kdy čelí nebezpečí i konkurenci zvenčí. Prokázat by tak prý měla vnitřní solidaritu.

Modernizace armády

Evropská komise odhaduje, že Unie ze společných peněz investuje do obrany v příštích deseti letech nejméně 500 miliard eur (12,6 bilionu korun). Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová také považuje otázku obrany za jednu z priorit, ostatně ve svém exekutivním týmu nově vyčlenila post komisaře pro obranu. Část států je však přesvědčena, že by EU neměla budovat společnou armádu a zdvojovat roli Severoatlantické aliance.

Ať už se v této oblasti podaří Polsku učinit posun, jedná se o zemi, která sama výrazně investuje do modernizace armády. Na obranu vyčleňuje největší část svého HDP ze všech členských zemí Severoatlantické aliance. Letos to bylo 4,2 procenta HDP, příští rok to bude 4,7 procenta HDP.

Za polského předsednictví by se měl dokončit také šestnáctý soubor sankcí proti Rusku. Jeho přijetí se očekává na konci února a podle některých zdrojů by měl být velmi tvrdý. Politico spekuluje, že by se sankce mohly týkat obchodování dceřiných společností unijních firem s ruskou stranou, pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru, stejně tak otázky surovin jako ropy a plynu.