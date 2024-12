Cesty k míru na Ukrajině se mohou v rámci V4 lišit, soudí Pavel

Evropa by měla převzít větší díl zodpovědnosti za svou bezpečnost, tlak na ni po nástupu zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa vzroste. Po setkání hlav států zemí visegrádské čtyřky (V4, kromě ČR též Polsko, Slovensko a Maďarsko) v polské Visle to v pondělí uvedl český prezident Petr Pavel. Řekl také, že na míru pro Ukrajinu se V4 shodne, cesty k němu se mohou lišit.

Trump se úřadu prezidenta USA ujme 20. ledna 2025. Začátkem prosince uvedl, že by „rozhodně zvážil“ vystoupení Spojených států ze Severoatlantické aliance. Zároveň ale řekl, že pokud budou evropské země platit za obranu, zachová americkou roli v této obranné alianci. Tvrdí také, že chce co nejrychleji ukončit boje na Ukrajině, a naznačil snížení pomoci Ruskem napadené zemi.

„Jde o to, abychom za sebe převzali větší odpovědnost, a to od nás bude vyžadovat nejen větší výdaje na obranu, spíše bych to nazval investicí do naší bezpečnostní budoucnosti,“ dodal Pavel. Situace podle něj vyžaduje „mnohem širší iniciativy a rozhodnější kroky, pokud jde o zvýšení konkurenceschopnosti Evropy tváří v tvář globálnímu prostředí“.

Prezidenti zemí Visegrádské skupiny se shodli na tom, že na Ukrajině by měl zavládnout mír. Názory Polska, Slovenska, Maďarska a Česka na to, jak má vypadat cesta k míru, se však možná budou lišit, řekl novinářům Pavel.

„To, na čem jsme se určitě shodli, byla vůle udělat maximum pro to, aby konflikt na Ukrajině v co nejkratší době skončil,“ poznamenala česká hlava státu s tím, že prezidenti se nebavili o konkrétní cestě k takovému výsledku. Pochyby podle něj nejsou v tom, že s procesem jsou spojena velká rizika.

Až praxe prověří názory prezidentů

Pavel ani neměl snahu zpochybňovat názory maďarských nebo slovenských kolegů, protože jejich pohled podle něj ověří až praxe. Ambicemi pondělní debaty čtyř prezidentů středoevropských zemí nebylo dosažení shody na konkrétních závěrech. Pro Česko je ale podle Pavla důležité, aby byl mír spravedlivý pro Ukrajinu a nevytvořil se precedent do budoucna. Agresor by neměl být odměněn ziskem území, protože by to mohlo být hrozbou pro všechny, zdůraznil někdejší náčelník českého generálního štábu.

Slovenský prezident Peter Pellegrini poukázal na to, že ideologické rozdíly mezi vládami nemají s některými tématy souvislost. Právě téma obrany a bezpečnosti podle něj země spojuje. „Pokud se lišíme v pohledu na to, že my na Slovensku a v Maďarsku jsme o potřebě ukončení války a jednání o míru hovořili už před rokem a naši kolegové z V4 o tom začínají mluvit až teď, to je jediný rozdíl. Ale na tom, že chceme mír, se shodneme úplně všichni,“ řekl Pellegrini.

Jediná cesta k ukončení konfliktu je u jednacího stolu, soudí Pavel

Pavel v reakci na jeho tvrzení odkázal na svá předchozí vystoupení v tuzemsku i zahraničí. Připomněl, že už v minulosti hovořil o tom, že mír na Ukrajině nemůže být pouze přáním. „Z pohledu mého, který nakonec koresponduje i s pohledem řady našich spojenců v Evropské unii i NATO, se toho dá dosáhnout pouze tím, že přesvědčíme Rusko, a to prostřednictvím pomoci Ukrajině, že nemůže dosáhnout svých cílů vojenskou cestou, a tedy agresí. Že jediná cesta, jak ukončit tento konflikt, je u jednacího stolu,“ podotkl Pavel.

Za současné situace si nedokáže představit jinou cestu, jak by Rusko mohlo souhlasit s tím, že si sedne k jednacímu stolu. Podle Pavla totiž dosud prosazovalo jen vlastní podmínky, tedy bezpodmínečnou kapitulaci Ukrajiny. „To by bylo popření všech principů, na kterých stojí mezinárodní řád a na kterých nakonec stojí i naše bezpečnost,“ uzavřel prezident.