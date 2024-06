Ukrajina v „historickém dni“ zahájila přístupové rozhovory s EU

Co bude následovat?

Jako první po zahájení přístupových rozhovorů následuje takzvaný screening. Evropská komise bude porovnávat evropské právo a právo Ukrajiny, respektive Moldavska.

„Bude tam hledat bílá místa a určovat, co ještě tyto dvě kandidátské země musejí do svých zákonů doplnit, aby se mohly stát plnoprávnými členy Evropské unie. Až to bude jasné, pravděpodobně někdy v příštím roce, pak dojde na otevření prvních přístupových kapitol podle témat,“ popsal Obrovský. Ukrajinský screening by podle Stefanišynové mohl trvat do konce letošního roku.

Kapitol je celkem 35 a týkají se například vlády práva, průmyslu, zemědělství či životního prostředí. „Je jisté, že se bude jednat o mnohaletý proces. Obecně se nepředpokládá, že by do EU Ukrajina a Moldavsko vstoupily ještě v tomto desetiletí. Bude to nejspíš až po roce 2030,“ dodal českotelevizní zpravodaj.