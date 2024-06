Další krok na cestě Ukrajiny do EU. Začnou přístupové rozhovory

Ukrajina se o další krůček přiblíží ke svému evropskému snu. V úterý začnou v Lucemburku formální rozhovory o jejím přistoupení do Evropské unie, čemuž předcházelo páteční schválení vyjednávacích rámců členskými zeměmi. K tomuto milníku Ukrajina urazila trnitou cestu poznamenanou dekádou ruské agrese.

V červnu téhož roku Ukrajina rukou prezidenta Petra Porošenka podepsala ekonomickou část asociační dohody, čímž dokončila první dramatický krok k evropskému směřování. Do krvavých únorových událostí ale tato cesta nebyla tak zřejmá – podle průzkumů z přelomu let 2013 a 2014 si vstup do EU přálo 55 procent lidí, zbytek dotázaných dával přednost celní unii s Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem.

Cestu do EU komplikuje ruská agrese, zároveň ale zvedá podporu obyvatel

Rusko ale mezitím anektovalo Krym a rozpoutalo válku na východě Ukrajiny. „Podpis dohody nevyřeší problémy, ale znamená začátek velmi, velmi těžké práce. Dokud trvá válka, bude pro nás velmi těžké zvednout se na nohy,“ prohlásila tehdy expremiérka země Julija Tymošenková.

A válka se znovu v plné míře projevila v únoru 2022. Čtvrtý den ruské invaze Kyjev oficiálně podal žádost o členství v EU. O další čtyři měsíce později získala země kandidátský status a Evropská komise následně doporučila zahájit přístupová jednání.