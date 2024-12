Putin dal najevo, že ústupky čekat nelze, všímají si komentátoři

Rusové podle Procházkové bohatnou, ale nemají si za vydělané peníze co koupit, protože je velký nedostatek zboží. „Kromě tanků se nic nevyrábí, když to přeženu,“ poznamenala Procházková.

„Ruská ekonomika v tuto chvíli vypadá opravdu jako rozjetý vlak. Je to díky tomu, že je plně orientovaná na zbrojní průmysl,“ řekla redaktorka Deníku N Petra Procházková. „Uvádí se, že 28 až 30 milionů lidí v Rusku profituje a bohatne z války. Nejsou to jen podnikatelé a vyšší vrstva, ale jsou to i lidé z bývalých chudých regionů,“ dodala.

„Soulad mezi Kremlem a centrální bankou i obrázek ideální ekonomiky, která vzdoruje všem sankcím a inflaci, se tady začíná nabourávat,“ míní Procházková.

Současný vývoj podle novinářky nemusí znamenat výměnu v čele ruské centrální banky, ale zdůraznila, že rozhodnutí je na Putinovi.

Situace na frontě

Putin prohlásil, že ruské jednotky na Ukrajině každý den postupují vpřed a také to, že sousední zemi měl napadnout už dřív. Podle politického geografa Michaela Romancova tento výrok může mít více významů. Lze ho vnímat jako signál dovnitř Ruska, že na Ukrajině jsou problémy, které jsou dané tím, že Kreml nechal Kyjevu čas na přípravu.

V kontextu spekulací, že by Putin na Ukrajinu nezaútočil, kdyby v roce 2022 byl americkým prezidentem Donald Trump, se podle Romancova může jednat o signál, že by k ruské plnohodnotné invazi došlo bez ohledu na to, kdo by seděl v Bílém domě.

Případně se tím ruský vládce snažil říct, že Rusko mělo přistoupit k plnohodnotné invazi již v roce 2014, dodal Romancov.