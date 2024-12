Summit EU bude řešit, jak posílit Ukrajinu před nástupem Trumpa

V Bruselu se ve čtvrtek koná summit EU, který se zaměří na ruskou agresi na Ukrajině, napětí na Blízkém východě, migraci či situaci v Gruzii. Rozhovory by se mohly vést o možném jednání o příměří na Ukrajině i o bezpečnostních zárukách pro Kyjev na pozadí blížícího se návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Summitu se účastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jednat s ním bude i premiér Petr Fiala (ODS).

Situace na frontě na východě Ukrajiny se v poslední době vyvíjí v neprospěch Kyjeva. Jak na aktuální vývoj reagovat a jak se postavit k dalším okolnostem, má řešit nadcházející summit. Jednání předsedá António Costa jako nový šéf Evropské rady.

Podle nejmenovaného vysokého unijního představitele by schůzka měla vyslat „silný jednotný signál Ukrajině a jejímu lidu“. „EU se snaží posílit vojenskou i energetickou podporu Kyjeva, aby byla Ukrajina v co nejsilnější pozici, ať už přijde jednání, nebo pokračování války,“ uvedl tento zdroj. Hlavní vzkaz je podle něj jasný: „Žádná rozhodnutí o Ukrajině bez Ukrajiny.“

Vojenské dodávky

Už ve středu se Zelenskyj sešel s některými lídry zemí EU a se šéfem NATO Markem Ruttem. „Hlavní agendou je zajistit, aby prezident a jeho tým, i celá Ukrajina měli jednoho dne, kdy se rozhodnou zahájit mírová jednání, tu nejlepší možnou pozici. A to znamená, že nyní musíme udělat vše, abychom zajistili, že co se týče protivzdušné obrany nebo jiných zbraňových systémů, poskytneme, co budeme moci,“ zdůraznil Rutte.