Ekonomika Ruska je Potěmkinova vesnice, říká expert Bartoň

„Zatím jejich ekonomika hodně žila z toho ‚polštáře‘, který měla našetřený,“ podotkl expert. Podle něj ale Rusové už ze svých rezerv ujedli příliš. „Je to taková Potěmkinova vesnice, kdy navenek všechno vypadá, že je relativně v pořádku, ale uvnitř se ten stroj rozkládá,“ řekl.

Podle Bartoně to s jednadvacetiprocentní úrokovou sazbou v zemi ani nemůže být jinak. Soukromým firmám se s takto vysokými sazbami nevyplatí vůbec vyrábět a radši všechny peníze nechávají na spořicích účtech do doby, než úrokové sazby klesnou. „Ony ale nemůžou klesnout, protože by se okamžitě zase velice snížila hodnota rublu a tím pádem by si Rusko už za svoje vývozy nic nekoupilo,“ uvedl s tím, že kromě Číny nemá Moskva ani už mnoho míst, kde v zahraničí nakupovat.

„To je zákon válečné ekonomiky, která nechce rozhýbat inflaci, a na tu je (ruský vládce Vladimir) Putin velice citlivý, nechce ji rozproudit,“ míní Bartoň.