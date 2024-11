Ruský rubl spadl nejníže za bezmála tři roky

Ruská měna je vůči americkému dolaru nejslabší od března 2022. Ve středu kurz přesáhl hranici 110 rublů za dolar, od srpna tak ruská měna ztrácí téměř čtvrtinu hodnoty. Podle analytiků stojí za velkým propadem hlavně nové americké sankce uvalené na Moskvu kvůli pokračující vojenské agresi na Ukrajině. Ruská centrální banka v reakci oznámila, že do konce roku přestane provádět devizové intervence jménem ministerstva financí, aby zmírnila výkyvy na trhu.

Analytici nyní očekávají, že by se rubl do konce roku mohl prodávat za 115 až 120 rublů za dolar. Někteří vyzývají vládu a centrální banku, aby přijaly opatření, jako je donucení vývozců prodávat více deviz a zvýšení prodeje deviz státem.

Od začátku srpna se rubl k dolaru propadl o více než 24 procent a obchoduje se nyní kolem 113 rublů za dolar, upozornila agentura Reuters ve středu vpodvečer. Pokles ruské měny zaskočil ekonomy, kteří na počátku listopadu odhadli, že do jednoho roku dosáhne hranice stovky rublů za dolar.

Rusy čeká zdražování

Pokles rublu podporuje inflaci, která by letos měla překonat prognózu centrální banky. Ta odhaduje, že oslabení měny o deset procent zvyšuje inflaci o půl procentního bodu. To znamená, že současný čtyřměsíční pokles rublu by mohl inflaci zvýšit o 1,5 procentního bodu.

Podle analytiků pokles měny zhoršily nové sankce vůči ruskému finančnímu sektoru, které narušily platby v zahraničním obchodě. Na většinu velkých ruských bank se nyní vztahují americké sankce. Peněžní ústavy tak nemohou provádět bankovní transakce v dolarech. Jedinou možností, jak získat dolary, je dovézt měnu ve velkém množství jako hotovost.

Po uvalení západních restrikcí na moskevskou burzu MOEX se veškeré obchodování s dolary a eury přesunulo na mimoburzovní trh a stalo se kvůli tomu nestabilním a neprůhledným. Většina bank zveřejňuje údaje pouze pro regulátory.