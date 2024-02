Na papíře turecká, reálně ruská. Kvůli ropě, která se tak dostává do Evropy, mluví experti o obcházení sankcí

Slouží k tomu například terminál na pobřeží Středozemního moře u města Iskenderun, kam se z Ruska dopraví ropa a ropné produkty. Ruská agrese na Ukrajině podniku přinesla nevídaný rozmach. Podle dat společnosti Kpler do terminálu loni z Ruska připlulo dvacetkrát víc zboží než před invazí.

„Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se množství ruské ropy mířící do Turecka zhruba zdvojnásobilo,“ uvádí analytik Kpleru Homajoun Falakšahi. Část ruské ropy skončí na místním trhu, pro miliony barelů jsou ale turecké podniky jen přestupní stanice, z níž putují k cílovým zákazníkům na Západě.

Bospor pak slouží jako strategická obchodní tepna, skrze kterou Kreml vyváží nerostné bohatství z Černého moře. Nejčastěji směřuje právě do Turecka, pro které je pak zdrojem energie a příjmů.

Jakým způsobem se má ruská ropa dostávat do Evropy

„Je to obrovské množství ropných produktů z Ruska a podle všeho v některých případech míří do zemí, které na Moskvu uvalily sankce,“ upozorňuje analytik společnosti CREA Isaac Levi. Největší část z nich tvoří palivo.

Podle lodních záznamů míří hlavně do rafinerie v Řecku, mezi jejíž zákazníky patří i americká armáda. Řecká firma tvrdí, že přímo z Ruska nic nekupuje a pravidla tak neporušuje. Experti mluví o obcházení sankcí. Analytik Falakšahi vysvětluje, že i když jsou ropné produkty z Ruska, do Evropy míří skrze Turecko a na papíře jsou tedy turecké.

Dvě stě miliard korun za ruskou ropu

Podle dat společnosti CREA loni západní země za produkty vyrobené aspoň částečně z ruské ropy zaplatily v přepočtu přes dvě stě miliard korun. Téměř výhradně pocházely z Turecka a Indie. „Částka je ekvivalent 68 procent z roční výše finanční pomoci, kterou v letech 2024 až 2027 Ukrajině slíbila EU,“ upozorňuje Levi.

Kdyby ale západní země tuto „díru“ v sankcích uzavřely, ztráty by prý byly minimální. Podle analýzy společnosti CREA by je to připravilo jen o tři procenta paliva dopraveného po moři.