Nové evropské sankce zakazují dovoz ruských diamantů

Nová pravidla pro vývoz

Rozhodnutí evropským exportérům také nakazuje, aby při prodeji, dodávkách, převodu nebo vývozu zboží do třetích zemí zamezili tomu, že by se produkty přes ně dostaly do Ruska. Klauzule se týká zvláště citlivého zboží a technologií, které by pomohly ruské armádě a průmyslu.

Rada rozšířila seznam subjektů, které přímo podporují ruskou armádu a průmysl v agresivní válce proti Ukrajině o 29 jmen. Budou pro ně platit přísnější vývozní omezení týkající se zboží a technologií, které by mohly přispět k posílení Ruska.

Rozšířil se i seznam položek, které Rusko nemá dostat – například o lithiové baterie, termostaty a některé druhy motorů.