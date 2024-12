ČR je po letech blízko splnění slibu, výdaje na obranu už jsou u dvou procent HDP

Česko pár dní před koncem roku prakticky splnilo závazek vůči NATO dát na obranu dvě procenta HDP. Ministerstvo obrany letos utratilo 158 miliard korun, což v tuto chvíli vychází na 1,98 procenta plánovaného hrubého domácího produktu. Z nových čísel o plnění státního rozpočtu to zjistila Česká televize. Stát by tak alianční slib splnil poprvé po devatenácti letech.

„Já myslím, že se to podaří, byť všichni víte, kdo se věnujete nějakým prognózám a ekonomickým propočtům, že je to prostě číslo, které se nedá odhadnout. Jsou země, které když chodí na dvě procenta, tak ten rozpočet dávají třeba na 2,2 procenta, 2,3 procenta tak, aby měly nějakou rezervu. My jsme to neudělali,“ prohlásila ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Výdaje ministerstva obrany rostou hlavně v posledních týdnech. Zatímco do začátku listopadu to bylo 90 miliard, jen během následujících šesti týdnů resort utratil dalších 68 miliard korun.

Černochová v polovině prosince i po bilanční tiskové konferenci ujišťovala, že splnění slibu dávat na obranu dvě procenta HDP je její prioritou. Stejně mluvili i její nejbližší spolupracovníci. „Určitě se bude utrácet do posledního dne tak, jako každý rok,“ konstatovala vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva obrany Blanka Cupáková.

Ministerstvo přitom začalo velmi rychle utrácet desítky miliard za armádní zakázky už před měsícem. Od 8. do 29. listopadu vzrostly obranné výdaje z 90 na 109 miliard. K 10. prosinci pak na 119 miliard a během dalších deseti dní přišel skok na celkem 158 miliard, tedy na téměř přesně dvě procenta HDP. Velká část letošních výdajů míří na klíčové armádní investice.