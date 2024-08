Sedmnáct obcí přišlo o poštu Partner, někde je asi převezmou radnice

V sedmnácti obcích jsou už skoro týden bez pošty Partner. Obyvatelé tak musí za službami dojíždět. Státní podnik vypověděl smlouvu soukromému provozovateli a podal na něj trestní oznámení kvůli zpronevěře. Pošta radnicím nabídla, aby si pobočky provozovaly samy. Někde to odmítají, jinde už se na spolupráci domluvili.

Když je pobočka mimo provoz, je potřeba pro důchod nebo se složenkou zajet do sousedního města či vesnice. Těžce to nese hlavně starší generace. „Někdo vás někdy odveze, ale to je furt obtěžování,“ říká seniorka Anna Beránková.

V Jívce na Trutnovsku tak někteří lidé za potřebnými službami dojíždějí přes deset kilometrů. „Tu poštu potřebuji. Někdo řekne: máš si udělat bankovnictví. To pro mě není, já si na poštu chci dojít,“ prohlašuje Beránková.

Když pošta vypověděla smlouvu dosavadnímu provozovateli, zastupitelé čekali, že se státní podnik dohodne s jinou společností. Oslovil ale přímo obec. „Proč pošta, která je zřízená k tomu, aby provozovala poštovní služby, hází tohle na obce? To je naše stanovisko, ať si to provozují sami,“ říká místostarosta Jívky Jiří Gangur (nestr.).