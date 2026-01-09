Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

23 minut
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dle předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Heleny Válkové (ANO) „neřekl nic, co by bylo neústavní nebo neprávní“. Šéf Motoristů prohlásil, že prezident Petr Pavel Ústavní soud (ÚS) „plně jmenoval lidmi jemu blízkými nebo blízkými jeho vidění světa“ a že si „možná tímto způsobem v podstatě říká, aby mu ÚS přidal nějaké kompetence“. Člen sněmovního ústavně-právního výboru Jiří Pospíšil (TOP 09) označil výroky za „naprosto skandální“, neboť podkopávají důvěru veřejnosti v justici. Ve čtvrtek se ohradil i sám Pavel. O střetu vlády s prezidentem hovořili Válková a Pospíšil v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.