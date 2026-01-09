Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

Důležité
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dle předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Heleny Válkové (ANO) „neřekl nic, co by bylo neústavní nebo neprávní“. Šéf Motoristů prohlásil, že prezident Petr Pavel Ústavní soud (ÚS) „plně jmenoval lidmi jemu blízkými nebo blízkými jeho vidění světa“ a že si „možná tímto způsobem v podstatě říká, aby mu ÚS přidal nějaké kompetence“. Člen sněmovního ústavně-právního výboru Jiří Pospíšil (TOP 09) označil výroky za „naprosto skandální“, neboť podkopávají důvěru veřejnosti v justici. Ve čtvrtek se ohradil i sám Pavel. O střetu vlády s prezidentem hovořili Válková a Pospíšil v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.

Alkoholu v lihovinách ubývá. Sráží ho vyšší daň i snižování spotřeby

Některé destiláty nově obsahují méně alkoholu. Jejich výrobci se tak snaží udržet prodejní cenu poté, co od ledna došlo ke zvýšení daně z lihu. Její sazba vzrostla o pět procent. Desetiprocentním tempem přitom rostla už loni a předloni, což zhoršuje konkurenceschopnost vůči zahraničním výrobkům. Producenti lihovin zároveň uvádějí, že tím vycházejí vstříc zákazníkům, protože dlouhodobým trendem je odklon od konzumace alkoholu. Výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR pak soudí, že „zákazník jako takový to nepozná, protože snížení obsahu alkoholu je velice nízké, jedná se o jednotky procent". A Asociace hotelů a restaurací ČR upozorňuje, že spotřeba alkoholu v restauracích mírně klesá posledních deset let.
před 3 hhodinami

Vlaky v Roudnici nad Labem ničily trakční vedení. Nové zabezpečení to má řešit

Opakované problémy s vlaky jezdícími na trati mezi Prahou a Ústím nad Labem by měly skončit. Vozy projíždějící nádražím v Roudnici nad Labem již osmnáctkrát poškodily místní trakční vedení. Strojvůdci totiž nestíhají stáhnout sběrač ze střechy lokomotiv směrem dolů. V určitém úseku ho pak strhne takzvaná hákovnice, visící z vedení, a tím dojde k přerušení provozu. Správa železnic proto připravila řešení.
před 3 hhodinami

Mrazy a sníh svírají Evropu, navíc se blíží bouře Goretti

Mráz a sníh působí dál potíže hlavně v dopravě v mnoha zemích Evropy. Další potíže se čekají kvůli bouři Goretti, která sílí nad Atlantikem, v některých částech jihozápadní Anglie platí výjimečné nejvyšší varování před nepříznivým počasím. Úřady poslaly výstrahu asi půl milionu lidí. Bouře by se v pátek mohla dostat až do Belgie a Nizozemska, kde sice fungují místní letiště, ta ale varují před dalším možným zpožděním nebo rušením letů. Také Německo a Polsko se připravují na zhoršení situace na silnicích a železnicích kvůli sněhu. Polsko dokonce využívá kvůli nedostupnému terénu koně k ostraze hranic. Potíže mají kvůli mrazům také mnozí řidiči v Česku.
před 11 hhodinami

Novoroční projev bych zopakoval, prohlásil Okamura

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) řekl, že by zopakoval svůj novoroční projev, ve kterém kritizoval Ukrajinu, tamní vládu a korupční případy. V pořadu Interview ČT24 připustil, že si uvědomuje i míru korupce v Rusku. Okamura hovořil také o situaci rusínské menšiny na Ukrajině a zmínil svůj postoj k českému zapojení do muniční iniciativy, kterou vnímá jako „obchodní záležitost západních zemí“. Rozhovor vedla moderátorka Barbora Kroužková.
před 11 hhodinami

Agrofert je bez dotací. Čeká se, až Babiš dotáhne řešení střetu zájmů

Státní zemědělský intervenční fond už měsíc nevyplácí dotace firmám z holdingu Agrofert. Premiér Andrej Babiš (ANO) původně plánoval, že koncern do tohoto dne – 8. ledna – převede do svěřenského fondu, to se ale nestalo. Opoziční lídři jeho řešení střetu zájmů zpochybňují.
před 13 hhodinami
