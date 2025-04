Osud Balíkovny zůstává nejasný

V roce 2019 existovaly velké plány na modernizaci pošty. Zavádět se měly například samoobslužné kiosky, odkud by lidé posílali i zásilky. Značka Balíkovna tehdy existovala dva roky. Z podobných plánů však sešlo, podnik se totiž dostal do ekonomických problémů. V době pandemie se ale Balíkovna rozrostla o síť výdejních míst a začala využívat také výdejní boxy – stejně jako její komerční konkurence.

Právě to, jestli by stát měl podporovat službu, která už na trhu existuje, je předmětem debaty. Aby Balíkovna stíhala tempo s konkurencí, musela by podle šéfa pošty Miroslava Štěpána investovat dvě až tři miliardy korun. V současnosti má na trhu téměř třetinový podíl, v letošním roce by měla být stále v provozní ztrátě asi jedné miliardy. „Ideální scénář je takový, že stát by neměl podnikat v těch oborech, kde si trh umí vytvořit řešení sám,“ míní Štěpán.