Někteří dopravci zdražují balíkové služby

Některé společnosti zdražují balíkové služby – jedna se tak rozhodla v průběhu února, další se přidává na začátku března. Platí to jak pro zásilky mezi lidmi, tak pro smlouvy s e-shopy. Navýšení cen dopravci vysvětlují vlastními vyššími náklady a taky inflací v posledních letech.

Česká pošta přijme na 180 tisíc balíků denně. Jejich podání vyjde odteď dráž o šest korun. „Ty důvody jsou rostoucí náklady, zejména personální a mzdové, jsou to náklady na energie a podobně,“ vysvětluje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Podání zásilky přímo na přepážce České pošty a v Balíkovně, která stále pod Českou poštu spadá, se cenově liší. Podnik to chce do budoucna změnit. „U některých vypočítáváme cenu s ohledem na jejich rozměry, někde s ohledem na váhu, ale určitě to chceme nějakým způsobem sjednotit,“ přibližuje mluvčí Vitík.

Zdražování se ale týká i dalšího dopravce. Zásilkovna změnila ceník už v průběhu února. „Zásilkovna zdražovala vlastně po třech letech, kdy jsme měli stejné ceny. A ty důvody byly hlavně inflace. My jsme v průměru zvýšili cenu zásilky o devět korun,“ popisuje mluvčí Zásilkovny Anna-Marie Lichtenbergová.

Naopak přepravní společnost GLS zatím žádné plošné zdražování neplánuje. „Ceny upravujeme pouze individuálně, na základě vyhodnocení spolupráce s jednotlivými partnery. Očekáváme, že to bude mezi nulou až pěti procenty,“ uvedl ředitel české pobočky GLS Pavel Včela.

Právě spolupráce s partnery, typicky e-shopy, podléhá i akčním nabídkám. Oproti konkurenci cenu dočasně snížila třeba společnost DPD. „Jednak jsme vybudovali v loňským roce poměrně slušnou síť výdejních míst. Do toho jsme viděli na začátku roku situaci na českém trhu, kdy spousta e-shopů trpí tím, že se sem valí spousta levného zboží hlavně z Číny,“ vysvětlil generální ředitel české pobočky DPD Miloš Malaník.