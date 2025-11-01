Vznikající koalice chce návrh rozpočtu schválit do 17. prosince


Nastupující vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů chce ve sněmovně definitivně schválit návrh státního rozpočtu na příští rok 17. prosince a vyhnout se tak rozpočtovému provizoriu, řekl ČT pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš (ANO). O rozpočtu chce v novém sněmovním výboru jednat už 19. listopadu. Současná vláda by však musela návrh sněmovně poslat do dvou týdnů, což zatím není definitivní, přestože většina ministrů je pro.

Nově zvolení poslanci sice ještě nesložili ústavní slib, už ale mají hotový rozvrh, podle kterého by měli schvalovat klíčový zákon letošního roku – návrh státního rozpočtu na rok 2026. Harmonogram projednávání rozpočtu si ještě před ustavením sněmovny nechala od úředníků rozpočtového výboru vypracovat vznikající koalice.

Poprvé má rozpočtový výbor klíčový vládní návrh projednat 19. listopadu. První čtení ve sněmovně pak má být o týden později a druhé čtení, ve kterém poslanci podávají pozměňovací návrhy, pak 11. prosince. Definitivně by mohli poslanci rozpočet schvalovat 17. prosince.

Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová přiblížila, že minimální lhůty byly nastaveny tajemníkem a pracovníky rozpočtového výboru tak, aby zákon mohly projednat klíčové orgány, jako jsou další výbory.

Současná vláda se zdráhá nové sněmovně návrh rozpočtu poslat

Plán budoucí koalice ale bude platit jen v případě, že současná vláda svůj návrh rozpočtu potvrdí v první polovině listopadu. Vznikající koalice tak doufá, že současný kabinet schválí návrh rozpočtu co nejdříve, aby si povinnost mohl převzít ten nový. „Doufám, že se tak stane příští týden, jinak vzniká prodlení i škody. Nechápu, o co této vládě jde,“ sdělil ČT Babiš.

Předložení rozpočtu by bylo vstřícným gestem, míní Pavel
Prezident Petr Pavel

Podle šéfa resortu financí Zbyňka Stanjury (ODS) se vláda bude návrhem zabývat ve středu a dle výsledku jednání rozhodne o dalším postupu.

Většina ministrů Fialovy vlády se kloní k tomu, aby kabinet po ustavující schůzi sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok do dolní parlamentní komory poslal. Ve středu pak členové vlády rozhodnou, kdy přesně by k tomu mohlo dojít.

Pro zaslání návrhu rozpočtu do dolní komory po jeho projednání se vyslovil například ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

„Budu za KDU-ČSL a jako člen vlády navrhovat, abychom zákon poslali do Poslanecké sněmovny,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný. Má se tak stát, až bude zvolen nový předseda dolní komory parlamentu.

Výborný: Vláda pošle rozpočet do sněmovny, jakmile bude zvolený předseda
Předseda lidovců Marek Výborný

Andrej Babiš naznačil, že v případě průtahů se schvalováním rozpočtu by mohla vznikající koalice odpovědět. „Byl bych nerad, abychom ve sněmovně začali střetem, například, že by kvůli rozpočtu nebyly zvoleny některé orgány. Chtěli bychom začít s příští opozicí zase normálně komunikovat,“ prohlásil.

Poslanec a kandidát na místopředsedu sněmovny Jan Skopeček (ODS) reagoval, že dosluhující vláda se tímto způsobem nenechá vydírat.

Více peněz chce nová vláda na dopravu

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů však ujišťuje, že bude respektovat schodek 286 miliard korun navržený současnou vládou na konci září. Jinak ale hodlá v rozpočtu minimálně padesát miliard korun přesunout na své priority.

„Máme představu, teď ji ale zveřejňovat nebudu, protože je to potřeba projednat společně,“ uvedla Schillerová.

„Kvadratura kruhu,“ okomentoval pasáž o rozpočtu z programového prohlášení Tomáš Sedláček
Události, komentáře (31. 10. 2025)

Poslanec za SPD Jan Hrnčíř také nechtěl specifikovat konkrétní přesuny. Podle něj se však týkají téměř všech kapitol. Dodatečné výdaje mají být opřeny o škrty výdajů na provoz státu, řekl.

Více peněz chce vznikající koalice směřovat například na podporu obnovitelných zdrojů energie, třicet miliard navíc chce dát na dopravní stavby. Na konkrétním plánu, z jakých kapitol peníze na své priority vezme a jak konkrétně bude chtít rozpočet upravit, ale zatím dohodnutá není.

Plánovaný schodek chceme udržet, říká Havlíček
Karel Havlíček

Podle programového prohlášení budoucí vláda předpokládá, že během jejího úřadování budou ve výstavbě středočeské úseky dálnice D3. Na železnici dodatečné peníze využije na modernizaci stávajících koridorů a zvýšení rychlosti na dvě stě kilometrů v hodině. V nejvytíženějších úsecích plánuje dostavbu třetí koleje.

Nová koalice chystá také změnu zákona, která čistý zisk z provozu městských radarů nasměruje do Státního fondu dopravní infrastruktury. Avizuje také, že srovná podmínky pro elektromobily a klasická auta včetně plateb za dálniční známky, kterou řidiči elektromobilů v současnosti nepotřebují. „Odmítneme ideologické zásahy, které by ohrožovaly dostupnost a svobodu mobility občanů. (…) Nebudeme protežovat žádný dopravní mód, včetně cyklistické dopravy, na úkor jiných,“ stojí v programovém dokumentu.

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů
Karel Havlíček

