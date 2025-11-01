Hosté Událostí, komentářů probírali programové prohlášení vznikající vlády


Události, komentáře: Hosté debatovali o směřování Česka a Evropy
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády. O tom, kam v něm obsažené priority nasměřují Česko, v Událostech, komentářích debatovali nově zvolený poslanec Miroslav Ševčík (za SPD), europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09), ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček, bývalý europoslanec Hynek Fajmon (ODS), ekonom a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer a kněz Zbigniew Czendlik. Mimo to hosté v debatě moderované Danielem Takáčem probrali například také současný stav Evropy i vyhlídky do budoucna.

Německé ekonomice se nadále nedaří. Drtí ji americká cla i chybějící čínské čipy

Kyjev provedl výsadek v Pokrovsku, Rusko tvrdí, že jeden vrtulník sestřelilo

Tanzanská prezidentka získala 98 procent hlasů, opozice protestovala

Výborný: Vláda pošle rozpočet do sněmovny, jakmile bude zvolený předseda

Desetitisíce Srbů uctily oběti tragédie v Novém Sadu

Nejméně devět lidí zahynulo v tlačenici v hinduistickém chrámu v Indii

Izraelci odsolují mořskou vodu, aby zachránili Galilejské jezero

Těla, která v pátek vrátil Hamás, podle Izraele nepatří rukojmím

Výborný: Vláda pošle rozpočet do sněmovny, jakmile bude zvolený předseda

V okamžiku, kdy bude zvolen nový předseda Poslanecké sněmovny, dá vláda sněmovně k dispozici návrh státního rozpočtu na příští rok. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný. Dosluhující vláda Petra Fialy (ODS) dříve považovala opětovné předložení návrhu rozpočtu sněmovně za zbytečné. Připomínala, že strany sestavující nový kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly. Svého předsedu má sněmovna volit na ustavující schůzi, která začne v pondělí.
před 2 hhodinami

Záchranné stanice plní ježci. Ne všechny je ale třeba zachraňovat

Záchranné stanice napříč Českem letos zatím přijaly přes pět tisíc ježků. Nejvíce jich lidé nosí právě na podzim, vyplývá z údajů Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Některé stanice ale upozorňují, že ne všechny ježky je potřeba zachraňovat. Počty zvířat v péči ochranářů každý rok stoupají. Podle stanic k tomu přispívá i větší osvěta na internetu a sociálních sítích.
před 6 hhodinami

Začíná povinnost zimních pneumatik, za špatné hrozí i pokuta

Řidičům začíná povinnost mít zimní pneumatiky, a to v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Motoristé by podle odborníků měli přezout na zimní pneumatiky, jakmile teplota klesne pod sedm stupňů. Musí mít správné označení a vzorek nejméně čtyři milimetry. Na stav gum by měli dávat řidiči pozor i během cest v zahraničí, protože jim hrozí vysoké pokuty.
Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

Programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů obsahuje mnoho nákladných opatření a jen velmi málo zdrojů k jejich pokrytí, tvrdí někteří analytici. Vznikne tak podle nich tlak na větší deficit státního rozpočtu krátkodobě o vyšší desítky, dlouhodobě o stovky miliard korun ročně. Program vlády je podle dalších hlasů bez překvapení, odráží hlavně priority hnutí ANO.
PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády. Hlavními strategickými záměry programu jsou přijatelné ceny energií pro domácnosti i podniky, dostupné zdravotnictví, dostupnost bydlení a funkční sociální systém. Dalším bodem je například znovuzavedení EET nebo zrušení poplatků za veřejnoprávní média. ČT má dokument vládního programu k dispozici, stáhnout si ho můžete v odkazu níže.
Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

Senátorka za ODS a také bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová v Interview ČT24 ostře kritizovala, že se předsedou sněmovny má stát lídr SPD Tomio Okamura. Kdyby Okamurovi tuto pozici předseda ANO Andrej Babiš nedal, žádnou lepší mu nemůže nabídnout, aby za to získal poslušnost celého klubu SPD, a tudíž si zajistil nevydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, uvedla. Kritizuje i údajný závazek poslanců nové koalice, že budou Okamuru volit šéfem sněmovny. Upozorňuje totiž, že tato volba má být tajná, poslanci tak podle ní porušují poslanecký slib i principy tajné volby.
Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent

Vznikající koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů se v návrhu programového prohlášení zavázala k tomu, že nebude zvyšovat žádné daně. Budoucí vláda chce zároveň veřejné finance udržovat blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí tříprocentního deficitu, kterou požaduje Pakt stability a růstu. Strany se také zavázaly k tomu, že nepřijmou euro a že zestátní ČEZ.
