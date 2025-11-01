Hosté Událostí, komentářů probírali programové prohlášení vznikající vlády

48 minut
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády. O tom, kam v něm obsažené priority nasměřují Česko, v Událostech, komentářích debatovali nově zvolený poslanec Miroslav Ševčík (za SPD), europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09), ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček, bývalý europoslanec Hynek Fajmon (ODS), ekonom a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer a kněz Zbigniew Czendlik. Mimo to hosté v debatě moderované Danielem Takáčem probrali například také současný stav Evropy i vyhlídky do budoucna.