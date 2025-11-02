PODÍVEJTE SE: Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy


O klíčových zákonech, které se budou týkat rozpočtu, daní, zahraniční politiky, chce budoucí koalice vždy hlasovat jednotně. Strany také respektují právo premiéra navrhovat prezidentovi jmenování i odvolávání ministrů s tím, že předseda vlády je vždy projedná s danou stranou. I to stojí v textu koaliční smlouvy mezi ANO, SPD a Motoristy – už v pondělí ji stvrdí šéfové stran Andrej Babiš (ANO), Tomio Okamura (SPD) i Petr Macinka (Motoristé) a předsedové klubů. ČT má dokument k dispozici, text koaliční smlouvy si můžete stáhnout v odkazu níže.

Po programovém prohlášení dokončila nastupující koalice i druhý klíčový dokument, který je potřeba, aby se mohla ujmout vlády – koaliční smlouvu. V ní se tři strany mimo jiné dohodly, že budou chtít klíčové zákony prosazovat společně. „Vládní návrhy zákonů a strategické materiály zásadní povahy (rozpočet, daně, zahraniční a bezpečnostní politika, volební a ústavní zákony) budou předkládány jako koaličně dohodnuté,“ stojí v dokumentu.

V koaliční smlouvě si také strany písemně stvrzují, jak si mezi sebou rozdělily ministerská křesla. Devět členů vlády včetně premiéra bude mít hnutí ANO, čtyři ministerská křesla získají Motoristé a tři hnutí SPD.

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů
Karel Havlíček

„Koaliční smlouva, kterou budeme v pondělí podepisovat, je standardní, známe ji z minulosti v mnoha obměnách,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný.

Patrik Nacher (ANO) přiblížil, že se ve smlouvě poslanci zavazují, že podpoří klíčové zákony, které jsou i v programovém prohlášení vlády, počínaje rozpočtem.

Smlouvu má podepsat i všech 108 poslanců budoucí koalice. „V roce 2017 to také podepisovali poslanci, není to nic nového a těm řečem opozice se musím smát, oni by neměli mluvit o demokracii, pokračují ve své rétorice,“ řekl k podpisu dokumentu předseda ANO Babiš.

Končící ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) však pro ČT uvedl: „Když jsem mluvil s poslanci ANO nebo Motoristů, tak mi říkali, že ani nevědí, co ve smlouvě je. A najednou to mají podepsat. To mi připadá divné.“

Třeba Piráti pak poukazují na to, že hlavně ANO a SPD mají na řadu témat odlišný pohled. „Konkrétně v případě obrany je zcela zjevný rozpor v přístupu k zajištění naší obrany mezi jednotlivými koaličními stranami, ta shoda tam není,“ řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Okamura šéfem sněmovny

Do koaliční smlouvy si strany mimo jiné také napsaly, že obsadí post šéfa sněmovny. „Součástí této koaliční smlouvy je rovněž dohoda o obsazení funkce předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přičemž tato pozice na základě společné dohody koaličních stran náleží SPD,“ píše se v materiálu.

V tajné sněmovní volbě, která proběhne už ve středu, bude jediným koaličním kandidátem Tomio Okamura. „Je důležité, aby sněmovna fungovala v poklidu, abychom zklidnili atmosféru, protože ta byla v minulém volebním období hodně rozjitřená,“ sdělil předseda SPD.

Poslanci nové koalice podepíší souhlas s koaliční smlouvou. Součástí je i dohoda na Okamurovi
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura

Strany mířící do opozice už vznikající koalici vzkázali, že Okamuru nepodpoří. „Nepřijde nám, že je to člověk vhodný pro vedení sněmovny, celé minulé funkční období sněmovnu spíš obstruoval a nedržel se jednacího řádu,“ říká například místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

„Za Tomiem Okamurou jdou ty největší obstrukce, které jsme v minulém volebním období zažili. Podle nás to není nejvhodnější kandidát,“ podotýká zase Jan Skopeček (ODS).

Loajalita vládě jako klíčový přístup

Nová koalice také chce, aby si členové vlády vybírali na ministerstva loajální spolupracovníky. „Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu odbornosti, morální bezúhonnosti a loajality k vládnímu programu,“ zavážou se v dokumentu.

V pasáži věnované zásadám spolupráce se v koaliční smlouvě slovo loajalita objevuje znovu – strany se k ní zavazují, stejně jako k tomu, že se nebudou navzájem překvapovat.

Veřejná a mediální vystoupení ke klíčovým otázkám mají být koordinována předsedy stran nebo pověřenými mluvčími. Poslanci v pondělí podepíší i to, že se zdrží veřejných prohlášení, která by mohla oslabit vzájemnou důvěru nebo stabilitu vlády.

Na rozdíl od předchozí koaliční smlouvy, na které se podílelo hnutí ANO, v novém textu není bod, který by upravoval reakci na případné odsouzení jakéhokoliv člena vlády.

Vznikající vláda má rozpor mezi příjmy a výdaji, na snížení daní není prostor, míní hosté OVM
Otázky Václava Moravce

Další kroky

ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu v dolní parlamentní komoře v pondělí v jednu hodinu odpoledne. O hodinu později pak začne ustavující schůze nové sněmovny.

Ve středu by pak měl být zvolen její předseda, načež se očekává demise stávajícího kabinetu. Podle vyjádření některých ministrů by k tomu mohlo dojít už ve čtvrtek.

Pro novou koalici pak bude prioritou změnit státní rozpočet na příští rok. Poprvé by o něm ve sněmovně chtěla jednat ještě v listopadu a finální hlasování stihnout do Vánoc. Programové prohlášení obsahuje sliby za desítky miliard, třeba na dopravní stavby nebo na levnější elektřinu.

Vznikající koalice chce návrh rozpočtu schválit do 17. prosince
Poslanecká sněmovna

