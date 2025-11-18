Babiš slíbil předložit seznam kandidátů na ministry příští týden, uvedl Hrad

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš minulý týden na jednání přislíbil předložení seznamu navrhovaných ministrů prezidentu Petru Pavlovi v týdnu po 24. listopadu, uvedl v úterý odbor komunikace prezidentské kanceláře. Hlava státu předpokládá, že seznam obdrží a v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty na členy kabinetu.
Následně Pavel očekává, že Babiš veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Podle Hradu z něj má být zřetelné, že bude v souladu se zákony. Poté je Pavel připraven do týdne Babiše jmenovat premiérem, dodal Hrad. Prezident v úterý šéfovi ANO harmonogram kroků a konzultací navrhl písemně.
Také při úterní diskusi se studenty v Brně Pavel řekl, že po Babišovi chce jen to, aby veřejně řekl, jak vyřeší střet zájmů po jmenování premiérem.
„Pokud se budeme bavit o Andreji Babišovi, tak je zcela zřejmé, že v okamžiku, kdy se stane premiérem, tak pokud se nic nezmění proti současnému stavu, tak bude ve vážném střetu zájmů. A ten střet je ještě zřejmější, než byl v době jeho prvního funkčního období jako premiéra (prosinec 2017 až prosinec 2021), kdy jeho koncern byl ve svěřenských fondech,“ uvedl Pavel.
Podle něj je celkem jasné, že pokud má 250 firem, které se z velké části účastní veřejných zakázek a které dostávají dotace, tak střet zájmů tam objektivně je.
Evropská unie by pak mohla pozastavit dotace pro Českou republiku, což by se podle Pavla dotklo všech. Prezident uvedl, že se snaží chovat nejen v souladu se zákonem, ale i s ústavou, kdy se řídí nálezem Ústavního soudu z února 2020, který podle Pavla přímo ukládá prezidentovi, aby při jmenování nejenom premiéra, ale i ministrů, přihlížel k tomu, aby nebyli ve střetu zájmů.
Babiš v úterý na instagramu uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy.
Poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů v úterý předaly sekretariátu předsedy sněmovny žádost o svolání mimořádné schůze právě k Babišově střetu zájmů. Pod listinu sebraly na devět desítek podpisů, ke svolání schůze je jich třeba 40. Uskuteční se ve čtvrtek 27. listopadu večer.