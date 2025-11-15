Schodek státního rozpočtu by mohl být vyšší, řekla Schillerová


Skutečný schodek státního rozpočtu by nakonec mohl být v příštím roce vyšší než zatím předpokládaných 286 miliard korun, připustila v rozhovoru pro ČT místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Její hnutí tvrdí, že ve výdajích návrhu rozpočtu, který připravila vláda v demisi Petra Fialy (ODS), může reálně chybět minimálně 85 miliard korun. Končící kabinet to ale odmítá.

Členové rozpočtového výboru v pátek odpoledne krátce po zasedání sněmovny rozhodli, že rozpočet se schodkem 286 miliard začnou poslanci v prvním čtení projednávat 26. listopadu. Právě při prvním čtení stanoví příjmy, výdaje i schodek. Později už s těmito základními čísly nemohou hýbat.

„Jak nás nyní tlačí zákony, tak budeme muset zůstat u deficitu, který byl navržen,“ vysvětloval předseda rozpočtového výboru Vladímir Pikora (Motoristé). Jenže hnutí ANO už teď připouští vyšší schodek. Tvrdí, že v krytí výdajů chybí desítky miliard – hlavně na dopravní stavby či sociální dávky.

„Dopočítali jsme se 85 miliard (…) a já se obávám, že ta situace může být ještě horší. Je to situace, která je poměrně složitě řešitelná,“ podotýká Schillerová.

Podle končící vlády nemůže rodící se koalice deficit zvýšit

„To já opravdu musím odmítnout. Já jsem to říkal opakovaně, není to pravda,“ říká v reakci na slova Schillerové končící šéf resortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který zároveň poznamenává, že budoucí vláda nemůže zvýšit deficit nad 286 miliard, pokud nezmění zákon o rozpočtové odpovědnosti.

„To, že z řad hnutí ANO teď zní, že tam na něco peníze nejsou, tak to znělo i v minulých čtyřech letech, že to nevyjde, že tam něco chybí. Nikdy se to tak nestalo,“ podotkl v pořadu Týden v politice nový předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Ještě před necelým měsícem šéf ANO Andrej Babiš ujišťoval, že budoucí kabinet navržený schodek 286 miliard nepřekročí. „My dodržíme saldo, aby bylo jasno. A najdeme peníze přerozdělením kapitol,“ tvrdil možný budoucí premiér 17. října.

Ve čtvrtek večer už ale mluvil o chybějících pětaosmdesáti až sto miliardách. „Pokud už dnes úředníci na resortech tvrdí, že tam chybí tolik peněz, tak je to úplně jiná situace než před tím,“ prohlásil.

„Teď se snaží tímhle způsobem vytvořit trochu kouřovou clonu před tím, aby dokázali najít v rozpočtu finanční prostředky pro své předvolební populistické sliby,“ domnívá se ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).

Třetí čtení je na programu 17. prosince

Rozpočtový výbor rozhodl o tom, že definitivně budou poslanci schvalovat klíčový zákon roku 17. prosince. Přesuny mezi kapitolami chtějí koaliční strany prosadit ve druhém čtení o týden dřív.

„Prostor pro případné změny už je poměrně malý nebo je hodně malý, ale začneme tu diskusi příští týden,“ avizuje šéf SPD a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

O tom, jak konkrétně koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů návrh státního rozpočtu na příští rok změní, by chtěly mít strany jasno do konce listopadu.

