Fico chystá zvýšení daní, v plánu má i propouštění státních zaměstnanců

Ministerstvo financí nově počítá nejen se zvýšením spotřební daně z tabákových výrobků, ale i se zavedením nové daně na náplně do elektronických cigaret a na ostatní nikotinové výrobky. Navrhne rovněž zdanění nápojů s přidaným cukrem nebo umělými sladidly, a to různými sazbami podle typu nápoje. Například ochucené slazené nápoje by měly být zdaněné sazbou 0,15 eura (3,80 koruny ) za litr.

Obě zmíněné nové daně by měly v příštím roce přinést státu dohromady 100 milionů eur (2,5 miliardy korun), tedy jen malou část potřebné celkové úspory. Další opatření Fico ani Kamenický neuvedli.

Podle Fica by třicetiprocentní snížení počtu zaměstnanců v sektoru ústředních orgánů státní správy, kam patří například ministerstva, nebylo navenek viditelné. Ohledně propouštění ve státní správě ovšem zatím ve vládní koalici není shoda.