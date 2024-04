Pellegrini bude prezidentem, mluví o upevnění Ficovy vlády

Pellegrini ve vítězném projevu deklaroval, že cítí obrovský závazek, čest a zadostiučinění. Získané hlasy označil za satisfakci za vše, co jej během kampaně potkalo. „Udělám vše pro to, aby Slovensko vždy zůstalo na straně míru a nestanulo na straně války, ať se to někomu líbí, nebo ne, ať mne za to kritizuje, kdo chce,“ nechal se slyšet.