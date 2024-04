Střední Evropa posiluje vazby s Moskvou, napsal ke slovenským volbám americký deník

Reakce The New York Times na vítězství Pellegriniho

Světová média si všímají a komentují vítězství Petra Pellegriniho ve slovenských prezidentských volbách. Západní deníky, například The New York Times, o něm hovoří jako o proruském populistovi, který porazil prozápadního kandidáta. BBC uvedla, že Ukrajina teď definitivně ztratí na Slovensku podporu. Naopak média v Rusku, které vede útočnou válku proti Ukrajině, píší o tom, že zvítězil kandidát, který odmítá dodávky zbraní svému východnímu sousedovi, čímž podporuje rychlé řešení konfliktu na Ukrajině.

The New York Times (NYT) hodnotí vítězství Pellegriniho jako posílení vazeb střední Evropy s Moskvou. Deník dále uvedl, že lidé na Slovensku volby vnímali jako souboj mezi dvěma politickými tábory s velmi odlišnými názory na Rusko, a to i přesto, že pravomoce prezidenta na Slovensku jsou velmi omezené.

Naopak Ivana Korčoka americký list popisuje jako věrného zastánce Ukrajiny i kritika premiéra Roberta Fica. Britská BBC Korčoka charakterizovala jako prozápadního politika. Deník NYT připomněl, že Pellegrini v kampani označoval Korčoka za válečného štváče, který chce na Ukrajinu poslat slovenské vojáky. Takovou pravomoc přitom prezident nemá.

Z vítězství Pellegriniho bude podle NYT těžit právě Fico, který tak bude moct prosazovat svou politickou agendu bez zásahů od prezidenta. To je změna oproti současné hlavě státu Zuzaně Čaputové, kterou NYT označuje za prozápadní liberálku. Čaputová se i navzdory omezeným pravomocem stavěla například proti příklonu Slovenska k Rusku nebo snahám Fica omezit možnosti justice stíhat korupci.