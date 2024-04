Pellegrini je legitimní prezident, do paláce se ale dostal lží a zastrašováním, zní ve slovenském tisku

Vítězi sobotního rozhodujícího kola prezidentských voleb na Slovensku, předsedovi parlamentu a vládní strany Hlas–SD Peteru Pellegrinimu pomohla sázka na téma války, mobilizace voličů vládní koalice a oslovil také regiony s početnou maďarskou menšinou, píší slovenská média. Podle Denníku N výsledek hlasování znamená, že moc konsolidoval premiér Robert Fico, v jehož straně Smer–SD Pellegrini v minulosti po dvě desetiletí působil. Deník Sme napsal, že Pellegrini je legitimně zvoleným prezidentem, do funkce se ale dostal lžemi a šířením strachu.

„Velkou část voličů podporujících současnou vládní koalici mobilizovalo nepochybně i to, že ve dvou předchozích volbách zvítězil ‚opoziční‘ kandidát. Chtěli, aby se to obrátilo. Podobně to zafungovalo i v sousedním Česku, jen v obráceném gardu – po dvou neúspěšných pokusech porazit Miloše Zemana se opoziční tábor zmobilizoval až potřetí, když vyhrál Petr Pavel," napsal list Pravda.

Pellegrinimu podle deníku pomohlo i strašení, že jeho soupeř Ivan Korčok zatáhne Slovensko do války. „Ačkoliv takovéto kompetence prezident nemá, na velkou část voličů to pravděpodobně zabralo. Strach je nejsilnější mobilizační prvek,“ dodal.

Šéf sněmovny Pellegrini vyhrál sobotní druhé kolo voleb prezidenta se ziskem 53,12 procenta hlasů, Korčoka podpořilo 46,87 procenta voličů.