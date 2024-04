Pellegrini si myslí, že rusko-ukrajinská válka nepřinesla výsledek a je třeba jednat

Příští slovenský prezident Peter Pellegrini (Hlas-SD) tvrdí, že rusko-ukrajinská válka za dva roky od plnohodnotné invaze Moskvy nepřinesla žádný výsledek, a proto podle něj nemá smysl tento vojenský konflikt „podporovat“. Znovu také odmítl, že by prezidentský úřad měl být protiváhou vládě. Potvrdil rovněž, že jeho první cesta ve funkci povede do Česka.

Zvolený prezident se domnívá, že ruskou agresi zastaví jednání. „Věřím, že je třeba okamžitě zastavit zabíjení a poté začít jednat. Podporovat jen vojenský konflikt, který dva roky nepřinesl žádný výsledek a máme za sebou desítky tisíc zemřelých lidí, je absolutně tragédií,“ tvrdí Pellegrini.

Ukrajina na počátku plnohodnotné války hlavní ruský útok odrazila a ubránila Kyjev. S pomocí západních zbrojních dodávek pak osvobodila značnou část Rusy okupovaného území a zaznamenává úspěchy při úderech na ruské lodě v Černém moři nebo na vojenské cíle na ruském území. Na bojišti je ale nyní situace komplikovanější, neboť i kvůli nejistotě ohledně další západní podpory se napadená země musí soustředit spíše na obranu, zatímco čelí vzrůstajícímu ruskému tlaku po celé délce fronty. Moskva navíc pokračuje v brutálních úderech na ukrajinské civilisty a energetickou infrastrukturu, čímž vyčerpává už tak nedostatečné zásoby ukrajinské protivzdušné obrany. O její posílení Kyjev západní země opakovaně žádá.

Pellegrini řekl, že nebude zpochybňovat, že Rusko je ve válce na Ukrajině agresorem. „Slovenská republika nebude nikdy uznávat násilné odtržení území nebo anexi Krymu.“ V kampani však podporoval rozhodnutí nynější slovenské vlády zastavit ze státních zásob dodávky zbraní na Ukrajinu, byť v minulosti vojenskou pomoc Kyjevu sám podporoval.

Ve veřejnoprávní RTVS budoucí prezident tvrdil, že svou představou o míru a zastavení zabíjení nestrašil, ale naopak uklidňoval rodiče dětí na Slovensku. Během kampaně svého soupeře Ivana Korčoka označoval jako případného prezidenta konfliktu, který by mohl zemi zavléct do války, byť pravomoci pro vyslání vojáků do ciziny má v zemi vláda a parlament.

„Chci garantovat, že Slovensko je plně ukotveno v rámci Evropské unie a v Severoatlantické alianci. V těchto institucích se musíme chovat suverénněji než dosud a musí být slyšet náš hlas. Musíme se dívat na všechny světové strany,“ uvedl Pellegrini.