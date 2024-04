Referendum o Ficově vládě, jejíž „válec teď pojede naplno“, hodnotí experti slovenské volby

Vládní koalice podle něj vsadila vše na jednu kartu. „Od prvního kola, které vyhrál Korčok, to byla mimořádně lživá kampaň plná mimořádně nefér prostředků. Takhle to na Slovensku v kampaních naposledy vypadalo za Vladimira Mečiara. A je otázka, jestli tato kampaň nepřekročila i tyto hranice,“ dodal Vašečka.

„Je to obraz vymknuté země, která uvěřila lžím a všechno vsadila na jeden narativ, s kterým přišel Peter Pellegrini, tedy bezpečnost. Většina lidí uvěřila, že Ivan Korčok je válečný štváč a zatáhne zemi do konfliktu. S lehkou dávkou nadsázky říkám, že to se může stát, a v daleko tragičtějších podobách, pokud bude Slovensko součástí ‚ruského světa‘. Potom možná Slováci zjistí, co právě včera udělali,“ komentoval sobotní volby sociolog Michal Vašečka (Bratislava Policy Instititute).

Pellegrinimu pomohla k vítězství nadprůměrná účast, míní sociolog Ivan Gabal. „Slovenští voliči potvrdili linii Roberta Fica jako protizápadní a jako geopolitický obrat, ale to potvrzení má strašně malou převahu několika málo procent. Ten mandát není na žádné razantní změny, potvrzení dosavadního postupu kabinetu premiéra Fica to ale je.“

Pellegrinimu se zřejmě povedlo přesvědčit příznivce neúspěšných kandidátů, kterých bylo po prvním kole dvacet procent a dominovali mezi nimi voliči Štefana Hrabina, řekl ředitel výzkumné agentury AKO Václav Hřích. Právě proto byla hlavním tématem druhého kola ruská válka na Ukrajině. „Bylo to z toho důvodu, že jde o téma, na které slyší právě voliči Štefana Harabina, protože pro něj je to jedno z hlavních témat. Bylo to zaměřené na nich a zdá se, že to vyšlo.“

„Bylo to referendum o současné moci a proběhlo tak, že sice jemná, ale přece jen většina to chce takto, jak to vypadalo posledního půl roku. Lidé s tím mohou nesouhlasit, Bratislava a velká města s tím nesouhlasí, ale to je také všechno, co se s tím dá dělat,“ konstatoval Vašečka.

Také Hřích míní, že volby byly referendem o Ficově vládě. „Peter Pellegrini získal o zhruba dvě stě tisíc voličů víc, než získaly strany Smer–SD, Hlas–SD a SNS v parlamentních volbách před pár měsíci. Bylo to tak trochu referendum o vládě, které nám ukázalo minimálně tu věc, že ti, kteří volili strany současné vládní koalice, nemají problém s tím, co se děje,“ narážel na kroky současné vlády.

Kabinet provedl třeba zásadní změny v trestním zákoníku včetně zmírnění trestů za korupci a další trestné činy, jejichž část pozastavil ústavní soud, a zrušil protikorupční prokuraturu. Chystá rovněž změny ve veřejnoprávních médiích, které podle kritiků povedou k jejich ovládnutí.

Vládní změny budou pokračovat „velkou rychlostí“

Vašečka se domnívá, že v osobě Pellegriniho bude v prezidentském paláci sedět člověk naprosto poslušný vůči vládní koalici. „Nepřítelem bude občanská společnost, nezávislá média, budou označováni za agenty cizích mocností. Tímto způsobem se Slovensko přidá k autoritářským a autokratickým státům, které si vytvářejí vnitřního nepřítele a neustále do společnosti zasévají strach a obavy o bezpečnost,“ obává se sociolog.

„Slovensko začíná být vykolejované nejen z liberální demokracie, ale hlavně začíná ztrácet půdu pod nohama v otázkách právního státu. A to teď bude pokračovat velkou rychlostí,“ varoval Vašečka. Teď si (vládní politici) řeknou: lidé to takto chtějí, lidé nám to tak schválili, toto je to, na co je objednávka. Takže ten válec spustí naplno.“