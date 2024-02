Slovenský ústavní soud potvrdil pozastavení novely trestního zákona

Další rozhodnutí ústavního soudu

Ústavní soudci pozastavili také platnost ustanovení trestního řádu, podle něhož policie a soudy by trestním řízení nově musely zohledňovat nezákonně získané důkazy, pokud by byly ve prospěch obviněného. Pozastavili rovněž schválenou možnost zpětného přezkoumávání dohod o vině a trestu, které výměnou za doznání a nižší trest uzavírají se žalobcem obvinění; tuto možnost využili například i ti stíhání, kteří pak spolupracovali s policií na vyšetřování kauz lidí s vazbami na Smer–SD.

Slovenský ústavní soud pozastavil změny v trestním právu neobvykle ještě předtím, než byl schválený balíček trestněprávních změn zveřejněn ve Sbírce zákonů. Opozice dříve tvrdila, že vláda záměrně oddaluje publikaci zákona, aby omezila možnost ústavních soudců zákony přezkoumat. Prezidentka Čaputová podepsala zákon už zhruba před dvěma týdny.

Rozhodnutí ústavního soudu bude závazné až jeho zveřejněním ve Sbírce zákonů. Podle Kolíkové by se tak s ohledem na termín rozhodnutí soudu a doručení jeho verdiktu zúčastněným stranám mělo stát ještě do poloviny března. Pokud by zmíněná novela trestního zákoníku nabyla právní moci byť jen na jeden den, vztahovala by se podle odborníků i na případy, které soudy dosud pravomocně neuzavřely. Při rozhodování o vině a o výši trestu se uplatňuje nejmírnější právní úprava z doby od spáchání trestného činu po odsouzení pachatele.