Slovenské ministerstvo cílí na RTVS, Danko volá po tvrdé ruce. Opozice varuje před zničením nezávislých médií

Schválením nového zákona by měl ve funkci skončit dosavadní generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj, který do čela instituce nastoupil na pětileté funkční období za bývalé vlády v létě roku 2022.

Nově by už šéfa této veřejnoprávní instituce, která se má přejmenovat na Slovenskou televizi a rozhlas, nevolil parlament, ale sedmičlenná rada. Do ní by čtyři členy vybíral parlament a další tři ministerstva kultury a financí. Oproti nynější praxi bude možné šéfa televize a rozhlasu odvolat i bez uvedení důvodu.

Návrh ministerstva kultury počítá také se zřízením programové rady, která bude posuzovat a kontrolovat program RTVS z hlediska dodržování veřejnoprávního charakteru vysílání.

Lidé chtějí změnu, tvrdí Šimkovičová

Představitelé nynější slovenské vlády, která nastoupila loni v říjnu, opakovaně nešetřili kritikou nejen vůči některým slovenským soukromým médiím, ale také vůči RTVS. Ministryně kultury Martina Šimkovičová pak minulý týden ohlásila, že chce dosáhnout výměny vedení RTVS a že od dříve plánovaného rozdělení RTVS na samostatnou televizi a rozhlas její úřad ustoupil.

„Měla by to být instituce, která by měla dávat prostor každému. Vidíte, jak vypadají politické pořady. Pokud se neshodujete s jejich názory, automaticky dostáváte blok. To není jen můj pocit, je to pocit i lidí, kteří žádají změnu. Změnu moderátorů, změnu vedení,“ připomíná Šimkovičové prohlášení Denník N.